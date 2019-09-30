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    Главная / Торги / Поставка материалов для эксплуатации автотранспорта для нужд ООО "Газпром энерго"

    Поставка материалов для эксплуатации автотранспорта для нужд ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 09:1530.09.2019 09:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114469Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114469

    Наименование закупки

    Поставка материалов для эксплуатации автотранспорта для нужд ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 19:05

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для эксплуатации автотранспорта для нужд ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 09:15 GMT +330.09.2019 09:1530.09.2019 09:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114469Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для эксплуатации автотранспорта для нужд ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    187 973,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian Hakkapeliitta R3 245/45 R19 102 T XL зимняя шипованная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Датчик давления воздуха Mercedes A0009050030"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Жидкость стеклоомывающая незамерзающая Автаника 4Л;ДМ3 ПЭТ -25ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Автошина для легковых автомобилей Nokian Hakkapeliitta 8 SUV 235/55 R18 104 T XL зимняя шипованная"

    Кол-во: 4.000

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