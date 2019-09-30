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    Главная / Торги / Поставка оригинальных расходных материалов и запасных частей

    Поставка оригинальных расходных материалов и запасных частей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114462Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114462

    Наименование закупки

    Поставка оригинальных расходных материалов и запасных частей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 17:42

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Юридический адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Почтовый адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Контактный телефон

    +7 499 580-10-51

    Факс

    +7 499 580-10-22

    Адрес электронной почты

    D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Дмитрий Геннадиевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оригинальных расходных материалов и запасных частей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 11:00 GMT +330.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114462Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оригинальных расходных материалов и запасных частей

    Начальная цена

    1 078 900,63

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское шоссе, 2а, Московская обл., Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, стр. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка за счет поставщика на склад заказчика. Оплата через 30 дней после поставки. Только оригинальные картриджи. Поставка совместимых картриджей не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Адрес местонахождения

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть для оргтехники Блок переноса изображения HP CC468-67927"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть для оргтехники Набор роликов лотка 1 HP A2W77-67906 для HP CLJ Flow MFP M880/ M855"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Диск жесткий HDD Western Digital WDBUAX0040BBK-EEUE 4 ТБ USB 3.0 2.5""

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 4"

    "Диск жесткий HDD Western Digital WD5003AZEX 500 ГБ SATA 3 7200 об/мин 64 МБ 6 Гбит/cек"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Вентилятор Sunon TA006-14002N"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Ролик захвата бумаги ADF в сборе HP 5851-2559/5851-3580 для HP LJ 3050/3052/3055/3390/3392/M1522/M2727/ CM2320/CM1312"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть для оргтехники Блок питания HP RM1-8087-000CN"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Привод DVD HP 781416-001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Кабель интерфейсный Kramer Electronics C-HM/HM/PRO-25 HDMI-HDMI 7.6М 97-01114025"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Переходник Kramer 20M/19F DisplayPort – HDMI 99-9697030"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Печь в сборе HP для HP LJ M401/M425 RM1-9189-020CN"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Пылесос для оргтехники Katun/SCS 3M Field Service Vacuum Cleaner 497AB 220В 737710/SCS-65171/SCS-67422"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Фильтр стандартной очистки для пылесоса 3М Type 2 737731/SV-MPF2 Katun/SCS"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 14"

    "Фильтр тонкой очистки для пылесоса 3М Type 1 737708/SV-SPF1 Katun/SCS"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 15"

    "Кабель USB адаптер AM - LPT Orient ULB-225N18 1.8М DB25F"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Кабель USB адаптер LPT Orient ULB-201N 0.8М IEEE 1284"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Кабель USB адаптер AM - LPT VCOM VUS7052 1.8М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Картридж HP CF410X черный 6500 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Картридж HP 14X CF214X черный 17500 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Картридж HP 508Х CF360X черный 12500 страниц"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 21"

    "Вентилятор корпусной Glacialtech IceWind 9225 92х92ММ BulkJT9225M12S001A"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Блок питания Thermaltake TR2 S системного блока 450ВТ TRS-0450NPCWEU-2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Диск жесткий HDD Western Digital WD5000AZLX 500 ГБ SATA III 3.5" 7200 об/мин 32 МБ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Диск жесткий HDD Western Digital WD10EFRX 1 ТБ SATA III 3.5" 5400 об/мин 64 МБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Диск жесткий HDD Seagate ST500DM009 500 ГБ SATA III 3.5" 7200 об/мин 32 МБ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Диск жесткий HDD Western Digital WD20PURZ 2 ТБ SATA III 3.5" 5400 об/мин 64 МБ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "Диск внешний жесткий Western Digital Elements portable WDBW8U0040BBK 4 ТБ USB 3.0 черный 2.5" 5400rpm"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Планшетный ПК защищенный Cyberbook T116 10.1" 1280x800 Windows 10 IoT Intel Atom Z8350 1.44ГГц 4Gb 64Gb Wi-Fi, BT 4.1, LTE, GPS/GLONASS, 1xCOM, 1xRJ45 10000mAhВТ.Ч IP65 Ex ic IIB T4 Gc MIL-STD 810G"

    Кол-во: 6.000

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