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    Главная / Торги / Поставка запчастей к насосам для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка запчастей к насосам для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114455Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114455

    Наименование закупки

    Поставка запчастей к насосам для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 17:08

    Документация процедуры

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запчастей к насосам для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114455Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей к насосам для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    523 271,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Подшипник АМТ6.261.012 для насоса ЭЦВ 10 НЧЭЦВ8, 10"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Колесо рабочее АМТ5.883.057-01"

    Кол-во: 69.000

    "Позиция 3"

    "Запчасть Диск АМТ8.613.047 для насоса ЭЦВ 10 НЧЭЦВ10"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 4"

    "Втулка АМТ6.240.017"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 5"

    "Запчасть Диафрагма АМТ5.892.037 для насоса ЭЦВ 10 НЧЭЦВ10"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Запчасть Отвод лопаточный АМТ7.019.050 для насоса ЭЦВ 10 НЧЭЦВ10"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 7"

    "Втулка АМТ8.257.016"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Запчасть Фланец заборный АМТ8.230.118 для насоса ЭЦВ 10 НЧЭЦВ10"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Запчасть Кольцо стопорное АМТ8.240.015 для насоса ЭЦВ 10 НЧЭЦВ5, 6, 8, 10, 12"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Вал АМТ8.300.018 для насоса ЭЦВ 8 НЧЭЦВ8"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Запчасть Кольцо АМТ8.240.206 для насоса ЭЦВ 8 НЧЭЦВ8"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Запчасть Кольцо стопорное А22DIN471 для насоса ЭЦВ 8 НЧЭЦВ8 сталь нержавеющая"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Втулка распорная АМТ8.220.035"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Запчасть Кольцо АМТ8.240.043 для насоса ЭЦВ 8 НЧЭЦВ6, 8"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Запчасть Отвод подшипниковый АМТ17.019.071-01 для насоса ЭЦВ 8 НЧЭЦВ8"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Запчасть Подшипник АМТ6.261.044 для насоса ЭЦВ 8 НЧЭЦВ6, 8"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Запчасть Кольцо АМТ8.240.042 для насоса ЭЦВ 8 НЧЭЦВ6, 8"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Колесо рабочее АМТ5.883.125"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Втулка АМТ6.240.075"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Запчасть Диафрагма АМТ5.892.049 для насоса НЧЭЦВ8"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Запчасть Отвод лопаточный АМТ7.019.071 для насоса ЭЦВ 8 НЧЭЦВ8"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 22"

    "Втулка АМТ8.257.007"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 23"

    "Запчасть Фланец заборный АМТ8.230.222 для насоса НЧЭЦВ8"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Запчасть Кольцо упорное АМТ8.240.180 для насоса ЭЦВ 8 НЧЭЦВ6, 8"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Запчасть Кольцо стопорное АМТ8.241.013 для насоса ЭЦВ 8 НЧЭЦВ6, 8"

    Кол-во: 5.000

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