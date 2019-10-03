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    Главная / Торги / Поставка специализированных расходных материалов_БВН

    Поставка специализированных расходных материалов_БВН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 04:0003.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114451Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114451

    Наименование закупки

    Поставка специализированных расходных материалов_БВН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 17:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специализированных расходных материалов_БВН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 04:00 GMT +303.10.2019 04:0003.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114451Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специализированных расходных материалов_БВН

    Начальная цена

    206 524,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги Северной ж.д. Код: 289904 Грузополучатель ООО «Газпромтранс» Код грузополучателя 1231 ОКПО 58718274. Почтовый адрес: 629400, ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Дзержинского 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после получения товара в течении 15 банковских дней. Поставка в заводской упаковке. Мелкие предметы должны быть объединены в один деревянный ящик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бейдж вертикальный ProMega Office для карточек 85х54ММ акрил рулетка"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Дырокол для бейджей Attache Selection 30ЛИСТ металлический 1 серебристый 728906"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Уничтожитель документов Jinpex JP-536C 4 уровень секретности 2х10ММ 14ЛИСТ 50М/С крошка 37Л; ДМ³ 760х320х422ММ 28.3КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Лента для бейджа 68СМ пластик синий 169398 Комус"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 5"

    "Карман КК-3V для бейджа черный 61х111ММ"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 6"

    "Книга справочник "Аэропорты и Авиакомпании, Авиапоставщики 2018" (СНГ и Балтия) 656СТР 70х100х16"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Набор канцелярский для сшивания документов Комус 3 предмета белая нить металл/хлопок 126x64x126ММ коробка 321457"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Папка на кольцах 2 кольца Bantex 1303-01 А5 картон/ПВХ синяя 35ММ 200ЛИСТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 9"

    "Демосистема настенная Promega office синяя пластик А4 10 панелей"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 10"

    "Краска гуашевая Луч 8С 394-08 светло-желтая 225МЛ"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 11"

    "Краска гуашевая Луч 19С1305-08 красная 500МЛ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Пломба контрольная номерная ПК-91 пластик 22ММ 235ММ красная 50ШТ/УПАК"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Устройство опечатывающее с откидным штоком 29ММ дюраль Комус 333686"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Кронштейн крепежный настенный для 6 мониторов YCom 449х70х700 металл/пластик"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Пленка для ламинирования ProMega Office 950х650ММ 250МКМ 254662"

    Кол-во: 5.000

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