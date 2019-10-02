www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание информационных услуг (предоставление возможности публикации вакансий и доступа к базе данных) для нужд ООО "Газпром питание
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2019 12:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационных услуг (предоставление возможности публикации вакансий и доступа к базе данных) для нужд ООО "Газпром питание
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.10.2019 09:00 GMT +302.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114449Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационных услуг (предоставление возможности публикации вакансий и доступа к базе данных) для нужд ООО "Газпром питание
Начальная цена
53 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, ул. Наметкина, д. 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата услуг осуществляется на основании счета в виде 100 %-ной предоплаты путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя и зачисляются Исполнителем на Лицевой счет Заказчика в течение 1 рабочего дня.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 1.000
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