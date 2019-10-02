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    Главная / Торги / Оказание информационных услуг (предоставление возможности публикации вакансий и доступа к базе данных) для нужд ООО "Газпром питание

    Оказание информационных услуг (предоставление возможности публикации вакансий и доступа к базе данных) для нужд ООО "Газпром питание

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114449Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114449

    Наименование закупки

    Оказание информационных услуг (предоставление возможности публикации вакансий и доступа к базе данных) для нужд ООО "Газпром питание

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 12:25

    Документация процедуры

    Техническое_задание_НН_19.09.2019.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание информационных услуг (предоставление возможности публикации вакансий и доступа к базе данных) для нужд ООО "Газпром питание

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 09:00 GMT +302.10.2019 09:0002.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114449Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание информационных услуг (предоставление возможности публикации вакансий и доступа к базе данных) для нужд ООО "Газпром питание

    Начальная цена

    53 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Наметкина, д. 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата услуг осуществляется на основании счета в виде 100 %-ной предоплаты путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя и зачисляются Исполнителем на Лицевой счет Заказчика в течение 1 рабочего дня.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление доступа к базе данных в соответствии с региональным критерием «Москва и Московская область», критерием профессиональных областей «Все профессиональные области», возможность самостоятельно осуществлять Публикации вакансий Стандарт в объеме 150 вакансий в течение срока доступа в рамках регионального критерия 30 дней 30 дней"

    Кол-во: 1.000

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