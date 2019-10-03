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    Главная / Торги / Поставка диэлектрических СИЗ_БВН

    Поставка диэлектрических СИЗ_БВН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 04:0003.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114448Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114448

    Наименование закупки

    Поставка диэлектрических СИЗ_БВН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 16:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка диэлектрических СИЗ_БВН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.10.2019 04:00 GMT +303.10.2019 04:0003.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114448Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка диэлектрических СИЗ_БВН

    Начальная цена

    145 787,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, "Станция назначения: Обская, Северной ж. д. Код: 289707 Грузополучатель ООО «Газпромтранс» Код грузополучателя 1231 ОКПО 58718274 Почтовый адрес: 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского 10 Тел. (34992) 5-33-44, 2-34-06 "Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после получения товара в течении 15 банковских дней. Поставка производится в течение 45 календарных дней с даты подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Галоши диэлектрические резиновые 20кВ 30800010"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Штанга изолирующая универсальная ШО-10Э 10кВ ЕТ-SHO103 Электро Трейд"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Указатель напряжения свыше 1000В ЕТ-UNN101 Электро Трейд Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Указатель напряжения до 1000В ЕТ-UVN107 Электро Трейд Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Устройство заземления переносное ЕТ-Z143-25 10кВ Электро Трейд"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Щит ограждения ЩОП-1700 сухое дерево 1700х800х680ММ до 10кВ для электроустановок Электросарг"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Устройство заземления переносное ЕТ-Z107-16 0.4кВ Электро Трейд"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Щиток защитный маска сварочная Gigant Хамелеон 9-13 350S G-110502 полипропилен Хамелеон 90х35ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Щиток защитный маска сварочная Aurora SUN-7 Chain черный/серый полиэтилен DIN 9-13 99х55ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Экран защитный сварочный Praktika 1300 140х160х0.04СМ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Строп грузоподъемный строительный канатный четырехветвевой 4СК 25Т 3.5М"

    Кол-во: 1.000

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