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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка диэлектрических СИЗ_БВН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 16:49
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Контактный телефон
+7 495 719-33-49
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
tender@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашкин Александр Игоревич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка диэлектрических СИЗ_БВН
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.10.2019 04:00 GMT +303.10.2019 04:0003.10.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114448Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка диэлектрических СИЗ_БВН
Начальная цена
145 787,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, "Станция назначения: Обская, Северной ж. д. Код: 289707 Грузополучатель ООО «Газпромтранс» Код грузополучателя 1231 ОКПО 58718274 Почтовый адрес: 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Дзержинского 10 Тел. (34992) 5-33-44, 2-34-06 "Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата после получения товара в течении 15 банковских дней. Поставка производится в течение 45 календарных дней с даты подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Кол-во: 8.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
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