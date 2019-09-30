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    Главная / Торги / Поставка сантехнических изделий (УСЛ 134)

    Поставка сантехнических изделий (УСЛ 134)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114442Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114442

    Наименование закупки

    Поставка сантехнических изделий (УСЛ 134)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 16:23

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    _Проект_без_суммы.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сантехнических изделий (УСЛ 134)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114442Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнических изделий (УСЛ 134)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба тип 1 219х6ММ 20 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 315-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 без ОДК"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Отвод 90-1-219x6-20-600 ГОСТ 30732-2006 315-ППУ-ПЭ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Комплект заделки стыка (Т) 219/315 ПЭ для труб ППУ с термоусаживающейся муфтой"

    Кол-во: 13.000

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