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    Главная / Торги / Поставка удлинителей

    Поставка удлинителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114437Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114437

    Наименование закупки

    Поставка удлинителей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 16:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка удлинителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 00:00 GMT +330.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114437Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка удлинителей

    Начальная цена

    562 663,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, д. 5. Грузополучатель: УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Универсальный складской комплекс «Доскино».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Стоимость доставки входит в стоимость товара. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оборудование должно полностью соответствовать тех. характеристикам и комплектности указанным в заказе, без приложенного КП с расшифровкой комплектации предложения не рассматриваются

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удлинитель Etalon (Россия) 6 розеток 5М"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 2"

    "Удлинитель силовой УК30 4 розетки 30М 3x1.5 , с термозащитой IP44 WKP16-16-04-30-44 ИЭК"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Приборный удлинитель с термозащитой на катушке ИЭК УК50 "Industrial plus" 50М 3x1.5ММ IP44 4 розетки WKP15-16-04-50-44"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 4"

    "Приборный удлинитель 30М 3x2,5ММ КГ 3 розетки евро брызгозащищённые (на металлической катушке)"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Удлинитель термо UNIVersal У16-046 4 розетки КГ 3х2.5 30М IP 44"

    Кол-во: 26.000

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