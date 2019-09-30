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    Главная / Торги / Услуги «Разгрузка, занос, сборка, установка по месту» для комплектов под сборку «Декоративное напольное кашпо» «Декоративное напольное кашпо-перегородка по дизайну Design atelier» по индивидуальному проекту на заказ Размер 1000 х 1050 х 230 (высота х длина х ширина) Размер 1000 х 1250 х 230 (высота х длина х ширина)

    Услуги «Разгрузка, занос, сборка, установка по месту» для комплектов под сборку «Декоративное напольное кашпо» «Декоративное напольное кашпо-перегородка по дизайну Design atelier» по индивидуальному проекту на заказ Размер 1000 х 1050 х 230 (высота х длина х ширина) Размер 1000 х 1250 х 230 (высота х длина х ширина)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114436Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114436

    Наименование закупки

    Услуги «Разгрузка, занос, сборка, установка по месту» для комплектов под сборку «Декоративное напольное кашпо» «Декоративное напольное кашпо-перегородка по дизайну Design atelier» по индивидуальному проекту на заказ Размер 1000 х 1050 х 230 (высота х длина х ширина) Размер 1000 х 1250 х 230 (высота х длина х ширина)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 16:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    zakupki@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пудова Валентина Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги «Разгрузка, занос, сборка, установка по месту» для комплектов под сборку «Декоративное напольное кашпо» «Декоративное напольное кашпо-перегородка по дизайну Design atelier» по индивидуальному проекту на заказ Размер 1000 х 1050 х 230 (высота х длина х ширина) Размер 1000 х 1250 х 230 (высота х длина х ширина)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114436Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги «Разгрузка, занос, сборка, установка по месту» для комплектов под сборку «Декоративное напольное кашпо» «Декоративное напольное кашпо-перегородка по дизайну Design atelier» по индивидуальному проекту на заказ Размер 1000 х 1050 х 230 (высота х длина х ширина) Размер 1000 х 1250 х 230 (высота х длина х ширина)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Москва, Якиманская набережная, дом 2, 6 этажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по безналичному расчету. При ответе на ценовой запрос необходимо приложить счет для оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЭТП ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разгрузка, занос, сборка, установка «Декоративное напольное кашпо» Размер 1000х1050х230 и размер 1000х1250х230"

    Кол-во: 8.000

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