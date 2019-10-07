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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка автомобильных шин.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 16:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
Почтовый адрес
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Контактный телефон
+7 812 455-01-55
Факс
+7 812 455-01-71
Адрес электронной почты
pav-krylov@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леончик Илья Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильных шин.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.10.2019 10:00 GMT +307.10.2019 10:0007.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114435Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных шин.
Начальная цена
318 750,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 196210, Санкт-Петербург, ул. Внуковская, дом 2, литер А, этаж 11 корпуса С бизнес-центра «Пулково Скай», помещение 1108Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с проектом договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ 335"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"
Адрес местонахождения
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ 335"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"
Адрес местонахождения
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Кол-во: 9.000
Кол-во: 9.000
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