Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Поставка расходных материалов для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 16:0030.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114432Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114432

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 16:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 16:00 GMT +330.09.2019 16:0030.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114432Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"

    Начальная цена

    426 748,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, Сокурский тракт, 6 км. филиал "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 45 рабочих дней после получения Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очиститель пневматический Defender CLN30805 400МЛ для очистки оргтехники баллон со сжатым воздухом"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "Герметик силиконовый уксусный LOCTITE SI 595 CL бесцветный 315МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Бензин-растворитель Нефрас С2 80/120 10ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Очиститель контактов аэрозоль Kontakt 60 400МЛ красный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Смазка универсальная WD-40 400МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Фиксатор резьбы долговременный Mannol 9927 Fix-Gewinde 10МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Очиститель контактов на масляной основе Kontakt 60 400МЛ 11136"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Хомут-стяжка кабельный IEK 4.8x350ММ нейлон черный 100ШТ UHH32-D048-350-100"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Хомут-стяжка кабельный Rexant 4х300ММ нейлон белый 100ШТ 07-0300"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Хомут-стяжка кабельный Rexant 4х200ММ черный 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Хомут-стяжка кабельный DKC PL6.6 3.6х290ММ белый 25210"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 12"

    "Хомут-стяжка кабельный КСС 3х150ММ пластик белый"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 13"

    "Хомут-стяжка кабельный IEK 3.6х250ММ нейлон белый 100ШТ UHH31-D036-250-100"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Ацетон технический 500МЛ ГОСТ 2768-84"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Лента изоляционная Avalon ПВХ 20ММ 20М синяя ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Ветошь 100% хлопок 40х60СМ ГОСТ 4643-75"

    Кол-во: 45.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Ценовой запрос № 261846
    Поставка ветоши
    Поставка ветоши
    261846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263903
    Поставка хозяйственных товаров
    Поставка хозяйственных товаров
    263903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Ценовой запрос № 82847
    Поставка ветоши
    Поставка ветоши
    82847
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    2 541 357
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Тюменская область
    Все регионы
    Тюменская область, Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 83077
    поставка специальных материалов
    поставка специальных материалов
    83077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    77 181
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить