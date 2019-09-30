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    Главная / Торги / Поставка ручных гидравлических штабелеров общепромышленного исполнения

    Поставка ручных гидравлических штабелеров общепромышленного исполнения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114418Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114418

    Наименование закупки

    Поставка ручных гидравлических штабелеров общепромышленного исполнения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 15:24

    Документация процедуры

    Список_документов.docx

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Проект_договора.docx

    Паспорт_предприятия.doc

    Информация_о_цепочке_собственников,_включая_бенефициаров.docx

    Декларация_СМСП.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 334-66-91

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    f.gaaze@spb-lng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаазе Филипп Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ручных гидравлических штабелеров общепромышленного исполнения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 00:00 GMT +330.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114418Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ручных гидравлических штабелеров общепромышленного исполнения

    Начальная цена

    499 107,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Выборгский район, п. КондратьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями по договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штабелер гидравлический ручной Grost НDR 10/16 1000КГ 1600ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Штабелер гидравлический ручной Grost НDR 20/16 2000КГ 1600ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Штабелер гидравлический ручной Grost НDR 10/20 1000КГ 2000ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Штабелер гидравлический ручной Grost НDR 15/16 1500КГ 1600ММ"

    Кол-во: 5.000

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