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    Главная / Торги / Моющие средства, хозяйственно-уборочный инвентарь

    Моющие средства, хозяйственно-уборочный инвентарь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114416Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114416

    Наименование закупки

    Моющие средства, хозяйственно-уборочный инвентарь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 16:33

    Документация процедуры

    Спецификация_—_КСИ_-_20191.docx

    необходимые_для_договора_Учредительные.docx

    КАРТА_2019_партнера_Камастройиндустрия_Гизатуллин.doc

    Договор_поставки_2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"
    Все закупки и тендеры ООО "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"

    Юридический адрес

    423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57

    Почтовый адрес

    423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57

    Контактный телефон

    +7 885 52-47740 доб. 4

    Факс

    Адрес электронной почты

    oookamasi@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Моющие средства, хозяйственно-уборочный инвентарь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 00:00 GMT +330.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114416Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моющие средства, хозяйственно-уборочный инвентарь

    Начальная цена

    4 737,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г. Набережные Челны, Промышленная, 57, помещение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата, с доставкой

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"
    Все закупки и тендеры ООО "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"

    Адрес местонахождения

    423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс 0.48КГ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Мешки для мусора 60л"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 3"

    "Полотно нетканое 140СМx50М"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Салфетка хозяйственная универсальная Paclan Professional вискоза 3ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Ерш хозяйственный Мульти-Пласт 2000 для туалета без подставки пластик"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Средство моющее жидкость Прогресс канистра 5000МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Насадка для швабры флаундера 40х11СМ микрофибра"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Швабра флаундер Экоколлекция пластик/хлопок алюминий с педалью и рукояткой 40х10СМ 372580"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Перчатки защитные кислоотощелочестойкие КЩС-1 каучук черные"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Швабра щетка Нова пластик с резьбой 27СМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Черенок для щетки металл 120СМ с резьбой (для МОП спанлейс )"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Черенок для граблей 1200ММ 25ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Салфетка хозяйственная универсальная микрофибра 300x300ММ 609424"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Щетка для пола 270ММ без черенка"

    Кол-во: 2.000

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