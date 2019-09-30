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    Главная / Торги / Пакет Zip-Lock

    Пакет Zip-Lock

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114405Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114405

    Наименование закупки

    Пакет Zip-Lock

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 15:12

    Документация процедуры

    Спецификация_—_КСИ_-_20191.docx

    необходимые_для_договора_Учредительные.docx

    КАРТА_2019_партнера_Камастройиндустрия_Гизатуллин.doc

    Договор_поставки_2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"
    Все закупки и тендеры ООО "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"

    Юридический адрес

    423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57

    Почтовый адрес

    423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57

    Контактный телефон

    +7 885 52-47740 доб. 4

    Факс

    Адрес электронной почты

    oookamasi@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Пакет Zip-Lock

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 00:00 GMT +330.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114405Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пакет Zip-Lock

    Начальная цена

    958,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г. Набережные Челны, Промышленная, 57, помещение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата, с доставкой

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"
    Все закупки и тендеры ООО "КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ"

    Адрес местонахождения

    423827, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Набережные Челны, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет упаковочный Zip-Lock ПВД 32МКМ прозрачный 100*150ММ 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

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