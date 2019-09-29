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    Главная / Торги / Поставка лабораторной продукции для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Поставка лабораторной продукции для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2019 22:0029.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114400Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114400

    Наименование закупки

    Поставка лабораторной продукции для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 14:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторной продукции для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.09.2019 22:00 GMT +329.09.2019 22:0029.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114400Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторной продукции для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 году

    Начальная цена

    101 501,07

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30 км. автодороги Оренбург-Самара, центральный склад Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата с момента получения продукции, доставка до склада заказчика. Транспортные расходы, стоимость тары и упаковки включена в стоимость Товара. Оплата Товара производится в течение не более 30 (тридцати) календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счета-фактуры, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колба коническая КН-2-250-34 ТС со шкалой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Колба мерная 2-500-2 ХС класс точности 2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Вискозиметр ВПЖ-4 2ММ 6-02051 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Вискозиметр ВПЖ-4 2.62ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Колба мерная 1-100-1 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Колба мерная 1-1000-1 ТС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Пипетка мерная 2-2-2-10 на полный слив"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Пипетка мерная 2-1-2-1 на полный слив ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Пипетка мерная 2-2-2-25 на полный слив"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Бюретка 1-1-2-25-0.1 с прямым краном"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Прибор лабораторный Ловушка для аппарата АКОВ-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Кювета стекло 10ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Кювета стекло 5ММ ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Кювета стекло 3ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Зажим Мора металлический ГОСТ 25336"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Стакан Н-1-250 со шкалой и носиком"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Трубка силиконовая 8х1.5"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 18"

    "Ступка лабораторная №4 110ММ фарфор"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Ложка №2 фарфор 5-10730"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Клизма и спринцовка резиновая спринцовка № 0 4.07.02.2020, Фасованная в пачках"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Промывалка узкогорлая с градуировкой 1000 ПЭ 5-05781"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Стакан низкий 250СМ3;^МЛ ПП со шкалой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Пипетка 2-1-2-5 на полный слив"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Палочка стеклянная мешалка 5-7ММ 350ММ 5-7L-350ТС 1947 Химлаборприбор"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 25"

    "Воронка цилиндрическая Бюхнера №2 80х130ММ 120СМ3;^МЛ фарфор"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Фильтр обеззоленный Красная лента 9СМ 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Фильтр обеззоленный Синяя лента 9СМ 100ШТ 7-42611"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Реактив химический Аммоний хлористый ХЧ ГОСТ 3773-72"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 29"

    "Аммиак водный ЧДА"

    Кол-во: 1.800

    "Позиция 30"

    "Реактив химический Натрий хлористый ХЧ"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 31"

    "Реактив химический Калий хлористый ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 32"

    "Реактив химический Азотная кислота ХЧ"

    Кол-во: 1.200

    "Позиция 33"

    "Реактив химический Калий гидроокись ХЧ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 34"

    "Реактив химический Эриохром черный Т ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 35"

    "Реактив химический Калий хромовокислый чда"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 36"

    "Реактив химический Калий двухромовокислый (хч)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Перчатки медицинские нитрил синий"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 38"

    "Цилиндр мерный 1-100-2 ТС с носиком Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Ареометр АНТ-1 650-1070КГ/М3 1КГ/М3 7ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Термометр лабораторный ТЛ-50 (КШ-14/23) №7 180...+250ГРАД ЦЕЛЬС 0.2ГРАД ЦЕЛЬС 260ММ"

    Кол-во: 1.000

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