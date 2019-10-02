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    Главная / Торги / Поставка оборудования для отпугивания птиц для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ"

    Поставка оборудования для отпугивания птиц для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 01:0002.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114398Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114398

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для отпугивания птиц для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 14:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для отпугивания птиц для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.10.2019 01:00 GMT +302.10.2019 01:0002.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114398Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для отпугивания птиц для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ"

    Начальная цена

    142 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Калининградская область, 238552, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. РомановоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    МТР должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством, иные расходы, которые прямо не вытекают из Договора, но непосредственно связаны с его исполнением. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур, товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Вложить гарантийное письмо с учетом поставки всей продукции. Указать производителя попозиционно.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование биоакустическое Отпугиватель птиц профессиональный Град А-16"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Оборудование лазерное Прибор Луч-У для отпугивания птиц для наружного применения"

    Кол-во: 2.000

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