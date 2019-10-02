www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка оборудования для отпугивания птиц для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 14:41
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для отпугивания птиц для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.10.2019 01:00 GMT +302.10.2019 01:0002.10.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114398Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для отпугивания птиц для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Калининградское УПХГ"
Начальная цена
142 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калининградская область, 238552, Калининградская область, Зеленоградский район, пос. РомановоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
МТР должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством, иные расходы, которые прямо не вытекают из Договора, но непосредственно связаны с его исполнением. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур, товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Вложить гарантийное письмо с учетом поставки всей продукции. Указать производителя попозиционно.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.