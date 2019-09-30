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    Главная / Торги / Поставка резинотехнических изделий на ремонтно-эксплуатационные нужды

    Поставка резинотехнических изделий на ремонтно-эксплуатационные нужды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 06:0030.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114393Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114393

    Наименование закупки

    Поставка резинотехнических изделий на ремонтно-эксплуатационные нужды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 14:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 53-68-30

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка резинотехнических изделий на ремонтно-эксплуатационные нужды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 06:00 GMT +330.09.2019 06:0030.09.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114393Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резинотехнических изделий на ремонтно-эксплуатационные нужды

    Начальная цена

    131 148,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара производится после получения Покупателем (грузополучателем) партии Товара в полном объеме в пункте назначения в течении 60 (Шестидесяти) банковских дней (либо 30 (Тридцати) календарных дней, в случае если Поставщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремень клиновой В-2240 ГОСТ 1284.1-89"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 2"

    "Ремень клиновой В-710 ГОСТ 1284.1-89"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Ремень поликлиновый 12Л-2240"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Ремень клиновой Z-750 ГОСТ 1284.1-89"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Ремень клиновой Z-800 ГОСТ 1284.1-89"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Ремень клиновой Z-1000 ГОСТ 1284.1-89"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Ремень клиновой Z-1700 ГОСТ 1284.1-89"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Ремень клиновой А-750 ГОСТ 1284.1-89"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Ремень клиновой А-1000 ГОСТ 1284.1-89"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Ремень клиновой С-3150 ГОСТ 1284.1-89"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Ремень зубчатый 776-HTD 8Мх40ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Профиль П-образный 11х8х5ММ ТУ 2500-376-00152106-94"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 13"

    "Смесь резиновая ИРП-1078А НТА ТУ 38005-1166-2015"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 14"

    "Рукав III-9.0-2.0 класс III 9ММ 2ПАСС МИЛЯ ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Пластина формовая техническая 2Н-1-ТМКЩ-С-1 1ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 16"

    "Шнур асбестовый ШАОН 18ММ ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Фильтр воздушный рулонный полотно грубой очистки воздуха Filtrmat ФТ-200-G3 2000ММ ТУ 8397-001-96280271-2016"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Уплотнитель профиль №5-2 22х23х18ММ силикон"

    Кол-во: 5.000

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