Поставка резинотехнических изделий на ремонтно-эксплуатационные нужды

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Товара производится после получения Покупателем (грузополучателем) партии Товара в полном объеме в пункте назначения в течении 60 (Шестидесяти) банковских дней (либо 30 (Тридцати) календарных дней, в случае если Поставщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства