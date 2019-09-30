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    Главная / Торги / Сантехнические изделия

    Сантехнические изделия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114391Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114391

    Наименование закупки

    Сантехнические изделия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 14:22

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_новый.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сантехнические изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 00:00 GMT +330.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114391Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сантехнические изделия

    Начальная цена

    158 160,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. СПб ул. Гвардейская 19А МТБ "Красное Село"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента 100% поставки, доставка до г. СПб ул. Гвардейская 19А включена в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабина душевая Zodiak Tauro 900х900х2100ММ акрил матовое стекло, профиль серебристый алюминиевый, высокий поддон"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Подводка гибкая ТР-сантехника 1/2"х3.8" В/Н 60СМ"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 3"

    "Сиденье к унитазу Santeri Вест-М Форвард полипропилен белый 416х363ММ"

    Кол-во: 96.000

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