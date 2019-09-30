Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка аргона для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Поставка аргона для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 10:3030.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114384Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114384

    Наименование закупки

    Поставка аргона для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 14:38

    Документация процедуры

    4_Проект_договора_поставки_МТР.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аргона для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 10:30 GMT +330.09.2019 10:3030.09.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114384Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аргона для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Начальная цена

    86 229,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки и баллонов включена в цену продукции. Баллоны должны быть освидетельствованы (остаток не менее 2 лет), остаток срока эксплуатации не менее 10 лет, при доставке оснащены колпаками и кольцами. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки, подробных технических характеристик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аргон газообразный 99.993% сорт высший ГОСТ 10157-79"

    Кол-во: 110.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Ценовой запрос № 264073
    Поставки технических газов.
    Поставки технических газов.
    264073
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 04:00(GMT+03:00)
    210 078
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Ценовой запрос № 262515
    Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансказ Екатеринбург"
    Поставка газов для нужд ООО "Газпром трансказ Екатеринбург"
    262515
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО «Дальтрансгаз»
    Ценовой запрос № 263386
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    263386
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Ценовой запрос № 79573
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    79573
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    457 970
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 82535
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    82535
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    171 064
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить