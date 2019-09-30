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Наименование закупки
Поставка энергосберегающих ламп для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 13:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-31-48
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пуга Оксана Викторовна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка энергосберегающих ламп для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 г
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.09.2019 14:00 GMT +330.09.2019 14:0030.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114379Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка энергосберегающих ламп для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 г
Начальная цена
703 914,96
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабжения Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
МТР должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством, иные расходы, которые прямо не вытекают из Договора, но непосредственно связаны с его исполнением. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур, товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Вложить гарантийное письмо с учетом поставки всей продукции в срок с 15.11.2019 по 15.12.2019г. Указать производителя попозиционно.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Кол-во: 70.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 65.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 372.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 73.000
Кол-во: 369.000
Кол-во: 170.000
Кол-во: 53.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 350.000
Кол-во: 950.000
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