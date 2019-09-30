Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка энергосберегающих ламп для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 г

    Поставка энергосберегающих ламп для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 14:0030.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114379Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114379

    Наименование закупки

    Поставка энергосберегающих ламп для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 13:38

    Документация процедуры

    Контактная_информация_Белоглазов_АВ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка энергосберегающих ламп для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 14:00 GMT +330.09.2019 14:0030.09.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114379Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка энергосберегающих ламп для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 г

    Начальная цена

    703 914,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабжения Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    МТР должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством, иные расходы, которые прямо не вытекают из Договора, но непосредственно связаны с его исполнением. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур, товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Вложить гарантийное письмо с учетом поставки всей продукции в срок с 15.11.2019 по 15.12.2019г. Указать производителя попозиционно.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа люминесцентная Osram FQ 80W/840 HO G5 220В 80ВТ 16ММ трубчатая 4000К 6150Лм 1449ММ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 2"

    "Лампа светодиодная LP-E27-6X-S 6ВТ 220В 600ЛМ E27"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Лампа светодиодная Космос А65 20ВТ 220В 4500K E27"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 4"

    "Лампа светодиодная Diodix LG-LED12V 5ВТ 12В 550ЛМ G4 991-002"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 5"

    "Лампа светодиодная Diodix SAMSUNG-6W-220 6ВТ 220В 600ЛМ G4 991-005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Лампа люминесцентная Osram DULUX S 11w/827 G23 220В 11ВТ 12ММ трубчатая 2700К 900Лм 237ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 7"

    "Лампа люминесцентная Космос 26W-2700-E27 E27 220В 26ВТ 2700К 1525Лм"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Лампа люминесцентная Osram DULUX D 18w/830 G24d-2 220В 18ВТ 12ММ трубчатая 3000K 1200Лм 153ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Лампа люминесцентная Osram FQ 54W/830 HO CONSTANT G5 220В 54ВТ 16ММ трубчатая 3000K 4450Лм 1149ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 10"

    "Лампа люминесцентная Osram FQ 24W/830 HO CONSTANT G5 220В 24ВТ 16ММ трубчатая 3000K 1750Лм 549ММ"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 11"

    "Лампа люминесцентная Комтех КЛЛп-С-13-827-E27 E27 220В 13ВТ 2700К 750Лм 15044877"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 12"

    "Лампа галогенная 35ВТ G4 12В"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 13"

    "Лампа галогенная капсульная 35ВТ G6.35 12В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Арматура светосигнальная AD22-22DS AS 220В зеленая"

    Кол-во: 372.000

    "Позиция 15"

    "Арматура светосигнальная AD22-22DS AS 220В белая"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 16"

    "Лампа светодиодная PLED-HP-T120 40ВТ 220В 3400ЛМ 4000К E40"

    Кол-во: 73.000

    "Позиция 17"

    "Арматура светосигнальная AD22-22DS AS 220В красная"

    Кол-во: 369.000

    "Позиция 18"

    "Лампа люминесцентная Комтех КЛЛп-С-25-840-E27 E27 220В 25ВТ 4000К 1550Лм 15044882"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 19"

    "Лампа галогенная Osram Decostar-51 Standard 20ВТ GU5.3 12В 51ММ 41ММ"

    Кол-во: 53.000

    "Позиция 20"

    "Лампа светодиодная Космос серия Hi-tech 18ВТ 220В 1600ЛМ 6500К G13 T8 1200ММ 26ММ Lksm_LED18wG13T865GL"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Лампа светодиодная 36LED 6ВТ 220В 4100K E14 R-50"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 22"

    "Лампа светодиодная Космос А60 7ВТ 220В 4500K E27"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 23"

    "Лампа светодиодная Космос А60 11ВТ 220В 4500K E27"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 24"

    "Лампа светодиодная Космос А60 15ВТ 220В 4500K E27"

    Кол-во: 950.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
    Ценовой запрос № 262522
    Светодиодная лампа
    Светодиодная лампа
    262522
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 129099
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    129099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2020 00:00(GMT+03:00)
    380 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 93559
    Электроматериалы
    Электроматериалы
    93559
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.04.2019 11:00(GMT+03:00)
    318 195
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77440
    Электротехническое снабжение ТБС "Сатурн" ( заявка 20)
    Электротехническое снабжение ТБС "Сатурн" ( заявка 20)
    77440
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    111 176
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 77814
    Поставка ламп освещения для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
    Поставка ламп освещения для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
    77814
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 08:30(GMT+03:00)
    636 298
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    УСЗН НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 78351
    Автомобильные галогеновые лампы
    Автомобильные галогеновые лампы
    78351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    218
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78409
    Лампы (Черский, 4)
    Лампы (Черский, 4)
    78409
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 82267
    Поставка светодиодных ламп для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка светодиодных ламп для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
    82267
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    615 402
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Коми Республика
    Все регионы
    Коми Республика, Краснодарский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить