Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Грузоподъемное оборудование

    Грузоподъемное оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 18:3030.09.2019 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114375Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114375

    Наименование закупки

    Грузоподъемное оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 13:22

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_шаблон.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Грузоподъемное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 18:30 GMT +330.09.2019 18:3030.09.2019 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114375Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузоподъемное оборудование

    Начальная цена

    230 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, в районе деревни Мендсары, МТБ "Центральная" участок "Северный"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тележка 4-х колесная ТРМ-01 1350х800х980ММ 600КГ ГОСТ 13188-67"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Тележка ТРМ-10 для перевозки бочек 300КГ ГОСТ 13188-67"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Тележка гидравлическая ручная Урал Т 20-115 2Т 1150ММ ГОСТ 25940-83"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Тележка гидравлическая ручная Урал У 25-115 (С) 2.5Т 1150ММ ТУ 3174-001-00273548-2016"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Таль ручная шестеренная ТРШБ-1.0-3.0-У1 1Т 3М ТУ 3173-002-37837907-2014"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Ценовой запрос № 261089
    Поставка стропов грузоподъемных, талей цепных
    Поставка стропов грузоподъемных, талей цепных
    261089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 05:00(GMT+03:00)
    12 974
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77344
    153-18 Топчев тали
    153-18 Топчев тали
    77344
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    50 975
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 79348
    153-18 Топчев таль ручная
    153-18 Топчев таль ручная
    79348
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    10 916
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 82203
    Поставка тали ручной для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"
    Поставка тали ручной для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"
    82203
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    62 083
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 82211
    Поставка тали ручной для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"
    Поставка тали ручной для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ"
    82211
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    62 083
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить