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    Главная / Торги / Запчасти 44 ФЗ

    Запчасти 44 ФЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114372Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114372

    Наименование закупки

    Запчасти 44 ФЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 13:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запчасти 44 ФЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 08:00 GMT +330.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114372Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти 44 ФЗ

    Начальная цена

    129 910,39

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 мая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка единоразовая, стоимость доставки входитв стоимость товара. Оплата в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина для легковых автомобилей Кама EURO LCV-520 185/75R16C 104/102 R зимняя шипованная"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Амортизатор ГАЗ-3302 3302-2905006"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Сайлент-блок подвески ТРЕК ГАЗ-3302 3302-2902027Т"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Сайлент-блок рычага подвески NAB266"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Опора вала карданного 2101 в сборе (БРТ) 2105-2202080"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Шарнир рулевых тяг 2217-3414029 ГАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Ремкомплект ступицы передней (7518- подшипник-1 шт.; 2007118-подшипник-1 шт.; 4310-3103079-шайба замковая-1 шт.; 4310-3103082-шайба загибочная) ТК Механик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Колодка тормозная ГАЗ-3302 задняя 3302-3502090"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Замок зажигания ВК353"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр топливный 74330"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Фильтр топливный ГАЗ/УАЗ 9.3.70 PL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Насос водяной в сборе 4061-1307010-61"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Крестовина карданного вала ВАЗ 2121-220202502"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Сальник первичного вала КПП ГАЗ 58х84х16ММ 309827-П"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Быстроразъёмное соединение пневморозетка универсальная А324/4 10ММ «елочка»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Втулка стабилизатора стойки ЯРТИ 24 2906078"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Радиатор отопителя Нефаз 2105-8101060-23"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Трос стояночного тормоза ВАЗ 2123-3508180"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Запасная часть автотранспорта . Трос стояночного тормоза ГАЗ 3302-3508068-04"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Масло моторное 10W40 1ЛИТР(ДМ³) 2389901222"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 21"

    "Бутыль с широким горлом с делениями 50мл ПП 1621"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Масло трансмиссионное ZIC G-FF 75W85 4л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Масло трансмиссионное 75W90 2389901280"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Колодки тормозные дисковые передние A1N156Z"

    Кол-во: 1.000

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