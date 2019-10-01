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    Главная / Торги / Приобретение электродов

    Приобретение электродов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 07:0001.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114357Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114357

    Наименование закупки

    Приобретение электродов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 13:21

    Документация процедуры

    Спецификация_к_Приложению_4_(1402251_v1).XLS

    Приложение_4_Типовой_договор_ТР_включены_в_стоимость_МТР,_кроме_того_НДС_(1400259_v1).DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение электродов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 07:00 GMT +301.10.2019 07:0001.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114357Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение электродов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО "НГХК" (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 60 рабочих дней с момента подписания ТОРГ 12 или УПД. Поставка в течение 30 календарных дней с момента подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод сварочный Э-08Х20Н9Г2Б ЦЛ-11 2.5ММ В Д Е-2005 Б 2 ГОСТ 9466, ГОСТ 10052 ТУ 1273-004-11040008-16"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Электрод сварочный Э-08Х20Н9Г2Б ЦЛ-11 3ММ ГОСТ 9466, ГОСТ 10052 ТУ 1273-004-11040008-16"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Электрод сварочный ЦЧ-4 3ММ ГОСТ 9466-75 ТУ 1272-006-11040008-16"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Электрод сварочный Э50А Goodel 52U 2.5ММ ГОСТ 9466, ГОСТ 9467 ТУ 25.93.15-009-11040008-18"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Электрод сварочный Э50А Goodel 52U 3ММ У Д Е516 Б 1 ГОСТ 9466, ГОСТ 9467 ТУ 25.93.15-009-11040008-18"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 6"

    "Электрод сварочный Э50А Goodel 52U 4ММ У Д Е516 Б 1 ГОСТ 9466, ГОСТ 9467 ТУ 25.93.15-009-11040008-18"

    Кол-во: 250.000

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