Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка запасных частей для ремонта двигателей автомобилей Шкода - Октавия и Фольксваген - тигуан

    поставка запасных частей для ремонта двигателей автомобилей Шкода - Октавия и Фольксваген - тигуан

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114346Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114346

    Наименование закупки

    поставка запасных частей для ремонта двигателей автомобилей Шкода - Октавия и Фольксваген - тигуан

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 12:47

    Документация процедуры

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.docx

    ФОЛЬЦ_и_ШКОДА.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Юридический адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    Почтовый адрес

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Контактный телефон

    +7 3532 73-26-79

    Факс

    +7 3532 73-20-44

    Адрес электронной почты

    orlov@oooozon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исламкин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для ремонта двигателей автомобилей Шкода - Октавия и Фольксваген - тигуан

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 08:00 GMT +330.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114346Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для ремонта двигателей автомобилей Шкода - Октавия и Фольксваген - тигуан

    Начальная цена

    499 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Цена настоящего договора складывается из суммарной стоимости товаров, поставленных Поставщиком по заявкам. В цену товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ОЗОН"
    Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"

    Адрес местонахождения

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,

    460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Поршень в сборе 4024760 VAG"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Ремкомплект 06H198205N VAG для балансирных валов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Вал коленчатый VAG 06H105021M"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Шатун комплект VAG 06J198401B"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Запасная часть ГБЦ в сборе 06H103264X VAG"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Вал распределительный впускных клапанов VAG 06H109021K"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Вал распределительный выпускных клапанов VAG 06H109022BB"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Форсунка 0261500621 Bosch VAG"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Насос масляный 06J115105AG VAG"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Запасная часть Цепь ГРМ 06K109158AD=B17908=006K109158AA=06H109158M VAG"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Устройство натяжное цепи 06K109467K=QF00100236=06H109467T=06H109467N06H109467AB VAG"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Запасная часть Успокоитель цепи верхний 06H109509Q VAG"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Запасная часть Планка успокоителя 06H109469AP VAG"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Запасная часть Цепь привода балансирного вала (FEBI) 45953=06H109158H VAG"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Запасная часть Натяжитель цепи приводной 06H109467AE VAG"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Запасная часть Звездочка цепи 06H105209AT VAG"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Вкладыш шатунный 06H105701EGLB VAG"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 18"

    "Запасная часть Цепь привода масляного насоса 06H115225L VAG"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Вкладыш коренной 06H105591JROT VAG"

    Кол-во: 5.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 264258
    Поставка запасных частей для ремонта снегоболотоходов для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»
    Поставка запасных частей для ремонта снегоболотоходов для нужд Саратовского филиала ООО...
    264258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    998 418
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Ценовой запрос № 264040
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд филиала «Нижегородское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд...
    264040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    147 251
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Ценовой запрос № 262485
    Поставка автозапчастей для нужд филиала Минское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
    Поставка автозапчастей для нужд филиала Минское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
    262485
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    660 912
    Лоты:
    1
    Регион:
    Районы Архангельской области/
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "НПО Энергомаш"
    Ценовой запрос № 262468
    Закупка шин, покрышек, камер
    Закупка шин, покрышек, камер
    262468
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 129099
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    129099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2020 00:00(GMT+03:00)
    380 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "АК № 1825"
    Ценовой запрос № 126137
    Поставка фильтров масленных, воздушных и топливных для нужд ЗАО "АК № 1825"
    Поставка фильтров масленных, воздушных и топливных для нужд ЗАО "АК № 1825"
    126137
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2019 07:30(GMT+03:00)
    492 308
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Ценовой запрос № 92437
    Поставка запасных частей к дизельным электростанциям и автотракторной технике
    Поставка запасных частей к дизельным электростанциям и автотракторной технике
    92437
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.04.2019 09:30(GMT+03:00)
    490 820
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 78749
    Поставка запасных частей к ГБО согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Поставка запасных частей к ГБО согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    78749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    249 226
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить