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Наименование закупки
поставка запасных частей для ремонта двигателей автомобилей Шкода - Октавия и Фольксваген - тигуан
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 12:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
Почтовый адрес
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Контактный телефон
+7 3532 73-26-79
Факс
+7 3532 73-20-44
Адрес электронной почты
orlov@oooozon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исламкин Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для ремонта двигателей автомобилей Шкода - Октавия и Фольксваген - тигуан
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.09.2019 08:00 GMT +330.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114346Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для ремонта двигателей автомобилей Шкода - Октавия и Фольксваген - тигуан
Начальная цена
499 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Чкалова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Цена настоящего договора складывается из суммарной стоимости товаров, поставленных Поставщиком по заявкам. В цену товара включаются все затраты Поставщика, связанные с исполнением обязательств
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ОЗОН"
Все закупки и тендеры ООО "ОЗОН"
Адрес местонахождения
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЧКАЛОВА, 1,
460001, область Оренбургская, город Оренбург, улица Чкалова, 1
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
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