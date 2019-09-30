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Наименование закупки
Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Форд (О694УК197, С166РР750, Р524СВ190, Т895ТС150), Хендай А720ОН197
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 12:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Контактный телефон
+7 812 641-27-00
Факс
+7 812 641-27-05
Адрес электронной почты
a.meleshkin@ap.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свистушкин Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Форд (О694УК197, С166РР750, Р524СВ190, Т895ТС150), Хендай А720ОН197
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114344Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Форд (О694УК197, С166РР750, Р524СВ190, Т895ТС150), Хендай А720ОН197
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется единовременно, по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Договора. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, произведен не ранее августа 2018 года. Гарантированный срок эксплуатации Товара должен составлять не менее 1 года. Остальные требования см. проект договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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