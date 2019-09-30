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Наименование закупки
Поставка высокольтного ввода ГКТПIV-90-126/800 О1 ИВУЕ.686352.203-01 для нужд Волгоградского ПХГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 11:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-41-08
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
a.franchuk@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Франчук Алла Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка высокольтного ввода ГКТПIV-90-126/800 О1 ИВУЕ.686352.203-01 для нужд Волгоградского ПХГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.09.2019 00:00 GMT +330.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114340Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка высокольтного ввода ГКТПIV-90-126/800 О1 ИВУЕ.686352.203-01 для нужд Волгоградского ПХГ
Начальная цена
310 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, Городищенский район, пос.Красный Пахарь, Волгоградское ПХГ, Производственный Филиал «Волгоградподземгазпром» ООО "Газпром геотехнологии"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% в течении 14 рабочих дней с момента подписания ТТН, при условии предоставления Заказчику счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Кол-во: 1.000
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