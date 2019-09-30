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    Главная / Торги / Поставка высокольтного ввода ГКТПIV-90-126/800 О1 ИВУЕ.686352.203-01 для нужд Волгоградского ПХГ

    Поставка высокольтного ввода ГКТПIV-90-126/800 О1 ИВУЕ.686352.203-01 для нужд Волгоградского ПХГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114340Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114340

    Наименование закупки

    Поставка высокольтного ввода ГКТПIV-90-126/800 О1 ИВУЕ.686352.203-01 для нужд Волгоградского ПХГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 11:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Юридический адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Почтовый адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Контактный телефон

    +7 499 940-41-08

    Факс

    +7 495 631-51-15

    Адрес электронной почты

    a.franchuk@gazpromgeotech.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Франчук Алла Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка высокольтного ввода ГКТПIV-90-126/800 О1 ИВУЕ.686352.203-01 для нужд Волгоградского ПХГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 00:00 GMT +330.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114340Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка высокольтного ввода ГКТПIV-90-126/800 О1 ИВУЕ.686352.203-01 для нужд Волгоградского ПХГ

    Начальная цена

    310 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, Городищенский район, пос.Красный Пахарь, Волгоградское ПХГ, Производственный Филиал «Волгоградподземгазпром» ООО "Газпром геотехнологии"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течении 14 рабочих дней с момента подписания ТТН, при условии предоставления Заказчику счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Адрес местонахождения

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ввод высоковольтный ГКТПIV-90-126/800 О1 ИВУЕ.686352.203-01"

    Кол-во: 1.000

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