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    Главная / Торги / Теплосантехническое оборудование

    Теплосантехническое оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 18:3030.09.2019 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114337Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114337

    Наименование закупки

    Теплосантехническое оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 11:56

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_шаблон.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Теплосантехническое оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 18:30 GMT +330.09.2019 18:3030.09.2019 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114337Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Теплосантехническое оборудование

    Начальная цена

    160 171,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 4, МТБ "Центральная" участок "Броневая"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тепловентилятор ЭТВ-3/220 3КВТ спираль 1 400М3/Ч 220В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Тепловентилятор КЭВ-6С40Е 6КВТ 560М3/Ч 380В 50ГЦ 348х347х461ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Тепловентилятор КЭВ-4С40Е 4КВТ 470М3/Ч 230/400В 50ГЦ 294х271х421ММ"

    Кол-во: 12.000

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