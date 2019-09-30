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    Главная / Торги / Поставка металлопроката и материалов

    Поставка металлопроката и материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114336Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114336

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката и материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 13:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-93-43

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    gaz@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Эмирбеков Гюль-Магомед Алимирзоевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопроката и материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 10:00 GMT +330.09.2019 10:0030.09.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114336Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката и материалов

    Начальная цена

    493 935,59

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, г. Каспийск ул. Кирпичная дом №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и иных документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шестигранник стальной горячекатаный 12Х18H10Т 24ММ ГОСТ 8560-78"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 2"

    "Переход П К 114x6-108x6-20 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Труба медная М1 10х1ММ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Труба 57х6ММ 09Г2С ТУ 1390-002-35349408-2011"

    Кол-во: 0.080

    "Позиция 5"

    "Труба 219х8ММ В 20 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.151

    "Позиция 6"

    "Труба 14х2ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 7"

    "Освежитель воздуха автоматический спрей Air Wick Свежесть водопада 250МЛ сменный баллон в комплекте"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 8"

    "Кресло для руководителя Samurai SL-1.03 сетка/экокожа/металл темно-коричневое"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Щетка дисковая крацовка плоская Зубр жгутированная стальная закаленная проволока 0.5ММ для УШМ 200х22ММ 35190-200z01"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Кабель силовой с медной жилой КВКбШв 10х1.5 0.66КВ ПВХ-пластикат"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 11"

    "Провод силовой гибкий ПуГВ (ПВЗ) 1х4 450В желто-зелёный ПВХ-пластикат ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 12"

    "Блок дверной Медверь массив дуба дуб 1200х2400ММ двухстворчатый"

    Кол-во: 2.880

    "Позиция 13"

    "Замок врезной Нора-М N100-85М цилиндровый старая бронза ГОСТ 5089-2003"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Замок-защелка дверная с фиксацией Avers 5600-WC-AB 71х20х165ММ сталь"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Петля дверная универсальная Нора-М 5-4ВВ ECO АВ 125х75х2.5ММ сталь бронза"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Механизм цилиндровый Нора-М Люкс I ЛВ-80 старая бронза 40х40ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 17"

    "Краска водно-дисперсионная моющаяся ВГТ ВД-АК-180 для наружных работ белая"

    Кол-во: 795.000

    "Позиция 18"

    "Краска водоэмульсионная колеровочная ВГТ черный антрацит"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 19"

    "Фанера шлифованная береза 4/4 12ММ 2440х1220ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 20"

    "Саморез по дереву 4.2ММх52ММ черный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Мастика битумно-резиновая Технониколь 3КГ для кровки"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Черепица гибкая Технониколь Shinglas Ультра Самба коричневый 1000х317ММ 22ШТ/3М2"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 23"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 RAL 5015 синяя"

    Кол-во: 21.600

    "Позиция 24"

    "Брус строганый сосна АВ сухой 30х40ММ"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 25"

    "Саморез с потайной головкой 4.2ММх32ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Саморез с потайной головкой 4.2ММх76ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Дюбель гвоздь с потайным бортиком Omax 6ММ 60ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 28"

    "Угол наружный ПВХ 2710х40х40ММ дуб светлый"

    Кол-во: 8.100

    "Позиция 29"

    "Угол внутренний 2710х14х14ММ ПВХ дуб светлый"

    Кол-во: 18.900

    "Позиция 30"

    "Клей монтажный Аккурат Кристалл 280СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Комплектующее изделие Гвозди 16GA 1.6х40ММ для пневматического пистолета 2500ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Труба 57х3.5ММ Ст3 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 33"

    "Отвод 90°-57x3.5-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Замок врезной с защелкой Аллюр 9045 B CP евроцилиндр латунь для деревянных дверей ГОСТ 5089-2003"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 35"

    "Замок врезной с ручками Аллюр Классика цилиндровый латунь для деревянных дверей 68ММ 6 ключей 0211 GP ГОСТ 5089-2003"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 36"

    "Механизм цилиндровый Нора-М ЛУВ-60 с вертушкой латунь 30х30ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 37"

    "Доводчик дверной морозостойкий Нора-М 2S 50КГ силумин бронза 225-295ММ -30...+35ГРАД ЦЕЛЬС 132х20 EN2 ГОСТ 538-2001"

    Кол-во: 10.000

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