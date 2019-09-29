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Наименование закупки
Поставка автохимии и автомобильные масла
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 11:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68
Почтовый адрес
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68
Контактный телефон
+7 3532 73-69-45
Факс
+7 3532 73-69-48
Адрес электронной почты
gorodok@nm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуков Павел Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автохимии и автомобильные масла
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.09.2019 22:00 GMT +329.09.2019 22:0029.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114332Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автохимии и автомобильные масла
Начальная цена
287 245,22
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460008 ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, МИКРОРАЙОН ПОСЕЛОК РОСТОШИ, УЛ. ГАЗПРОМОВСКАЯ, 68Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 5 банковских дней с с момента отгрузки. Доставка самовывоз
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Наш городок"
Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"
Адрес местонахождения
460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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