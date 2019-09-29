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    Главная / Торги / Поставка автохимии и автомобильные масла

    Поставка автохимии и автомобильные масла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2019 22:0029.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114332Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114332

    Наименование закупки

    Поставка автохимии и автомобильные масла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 11:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Контактный телефон

    +7 3532 73-69-45

    Факс

    +7 3532 73-69-48

    Адрес электронной почты

    gorodok@nm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Павел Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автохимии и автомобильные масла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.09.2019 22:00 GMT +329.09.2019 22:0029.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114332Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автохимии и автомобильные масла

    Начальная цена

    287 245,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460008 ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, МИКРОРАЙОН ПОСЕЛОК РОСТОШИ, УЛ. ГАЗПРОМОВСКАЯ, 68Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 5 банковских дней с с момента отгрузки. Доставка самовывоз

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло гидравлическое всесезонное Gazpromneft ВМГЗ-60 205Л; ДМ³"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Масло трансмиссионное всесезонное Gazpromneft G-Truck 80W90 GL-4/GL-5 20Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Смазка пластичная RainWell Литол RW-24 0.4КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр топливный TS02Т ВАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Масло трансмиссионное синтетическое для АКПП Petro-Canada ATF D3M 5W20 1Л ATFD3MC12"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 6"

    "Батарея аккумуляторная Varta Silver Dynamic D15 63А.Ч 12В обратная 242х175х190ММ 563400061"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр масляный Mann W713/28"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр салона TS1118C ВАЗ-1118"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр салона CU24013 MANN Hyundai Elantra"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр воздушный C27009 Mann Skoda Octavia A7, Yeti"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Фильтр воздушный C2598 Mann Daewoo Espero, Daewoo Nexia"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр воздушный TS2110-12В ВАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Фильтр воздушный C2029 Mann Hyundai Kia"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Огнетушитель порошковый ОП-2 МИГ 2КГ 6С АВСЕ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Лампа автомобильная Маяк P21W A 12В 21ВТ BA15s"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 16"

    "Лампа автомобильная Osram H7 12V 55W 64210 12В H7"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 17"

    "Хомут Norma 40-60/9 s"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Щетка стеклоочистителя бескаркасная SKYBEAR Regular 560ММ 702220"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Щетка стеклоочистителя бескаркасная SKYBEAR Regular 650ММ 702260"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Свечи зажигания ГАЗ УМЗ-421640, ВИС ВАЗ-11186 NGK V-line №13"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Масло гидравлическое Oilright ВМГЗ 10Л; ДМ³ OR2628"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Масло трансмиссионное Oilright ТАД-17 GL-5 3Л OR2546"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Масло трансмиссионное Oilright ТАД-17 GL-5 10Л OR2544"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Жидкость стеклоомывающая Горизонт 5Л; ДМ³ -30ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 25"

    "Масло моторное Shell Ultra 5W-40"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Масло моторное полусинтетическое Gazpromneft Diesel Extra 10W40 20ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Масло моторное полусинтетическое Gazpromneft Super 10W40 1ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 28"

    "Фильтр масляный MANN W 811/80"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Тосол Полярник 10КГ до -40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Тосол Полярник А-40 5КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Масло моторное синтетическое Helix Ultra 4ЛИТР(ДМ³) Shell 5w40"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Антифриз Felix Carbox G12 красный 10КГ -40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Антифриз Felix Carbox красный 5КГ -40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

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