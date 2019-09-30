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    Главная / Торги / ТОиТР Газпром Нерюнгри Х746КУ14

    ТОиТР Газпром Нерюнгри Х746КУ14

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 04:0030.09.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114325Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114325

    Наименование закупки

    ТОиТР Газпром Нерюнгри Х746КУ14

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 11:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"

    Юридический адрес

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Почтовый адрес

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Контактный телефон

    +7 8552 77-89-53

    Факс

    +7 8552 77-89-56

    Адрес электронной почты

    raritek-avto@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарафиев Айрат Фанисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОиТР Газпром Нерюнгри Х746КУ14

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 04:00 GMT +330.09.2019 04:0030.09.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114325Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОиТР Газпром Нерюнгри Х746КУ14

    Начальная цена

    9 274,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г.Нерюнгри,ул. Северная,13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата после получения груза в течении 3-5 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"

    Адрес местонахождения

    678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло дизельное; Вид: синтетическое; Производитель: ЛУКОЙЛ; Марка: Люкс; Вязкость по SAE: 5W40; Объем: 40(ЛИТР(ДМ³)); Классификация API: CF; Стандарт: CF-4/SL; Описание: Масло мотоное Лукойл Люкс 5W40 SN/CF синтетическое"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр масляный; Производитель: Toyota; Тип: Для ДВС; Описание: Масляный фильтр Toyota 90915-20003; Мин.партия: от 1 до 15(ШТ); Артикул: 90915-20003 (VC-III)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр воздушный; Обозначение: 17801-ОС020; Описание: Фильтр воздушный Toyota Нiluxe 17801-ОС020(А-1628)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Элемент фильтра; Тип: салонный; Обозначение/Каталожный номер: А-108 VIC; Применяемость: Toyota"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр топливный; Тип: тонкой очистки; Марка: Toyota; Описание: ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ 23390-0L030; Назначение: Для ДВС Toyota Hilux; Артикул: 23390-0L030"

    Кол-во: 1.000

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