Поставка светильников светодиоидных для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 г.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка до Заказчика силами и за счет Поставщика. Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания ТОРГ-12. Заключение договора на условиях Заказчика (проект договора прилагается), Поставщик направляя предложение-ответ соглашается с условиями договора.