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Наименование закупки
Поставка светильников светодиоидных для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 13:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка светильников светодиоидных для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.10.2019 09:00 GMT +309.10.2019 09:0009.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114322Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка светильников светодиоидных для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019 г.
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169307, Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, 79Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка до Заказчика силами и за счет Поставщика. Оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания ТОРГ-12. Заключение договора на условиях Заказчика (проект договора прилагается), Поставщик направляя предложение-ответ соглашается с условиями договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 40.000
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