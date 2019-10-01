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    Главная / Торги / Поставка ЛКП и герметиков для выполнения ТО на ВС SSJ-100 и Еврокоптер_МТО

    Поставка ЛКП и герметиков для выполнения ТО на ВС SSJ-100 и Еврокоптер_МТО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114321Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114321

    Наименование закупки

    Поставка ЛКП и герметиков для выполнения ТО на ВС SSJ-100 и Еврокоптер_МТО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 16:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ЛКП и герметиков для выполнения ТО на ВС SSJ-100 и Еврокоптер_МТО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 12:00 GMT +301.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114321Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЛКП и герметиков для выполнения ТО на ВС SSJ-100 и Еврокоптер_МТО

    Начальная цена

    375 988,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Поселение Рязановское, аэропорт Остафьево.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки в течение 30 календарных дней. Сертификаты, full trace.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смазка Nanoprotech NPSS0001 вытесняет влагу аэрозольный баллон 210СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Клей цианокрилатный Loctite 454 20Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Герметик PS 870 B1/2 100СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Герметик RTV 108Q 82.8СМ3;^МЛ тюбик"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 5"

    "Герметик Mastic Otto Seal S51 310СМ3;^МЛ тюбик"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Эмаль полиуретановая Aerobase Enamel White RAL 9003 1Л;ДМ3 канистра"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Эмаль полиуретановая Aerobase Enamel Blue RAL 5012 5Л;ДМ3 канистра"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Эмаль полиуретановая Aerobase Enamel Blue RAL 5017 5Л;ДМ3 канистра"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Отвердитель Aerobase CS Hardener канистра 1Л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Средство Активатор Aerobase STD Activator канистра 1Л;ДМ3"

    Кол-во: 3.000

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