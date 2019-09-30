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Наименование закупки
Хозяйственные товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 13:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607130, Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, Ардатов, Ленина, 75
Почтовый адрес
607130, Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, Ардатов, Ленина, 75
Контактный телефон
7-3179-50205
Факс
7-3179-52391
Адрес электронной почты
arcomtec@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хозяйственные товары
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.09.2019 15:00 GMT +330.09.2019 15:0030.09.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114319Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хозяйственные товары
Начальная цена
11 615,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.75Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка хозяйственных товаров производится в течение 5 рабочих дней с момента заключения Контракта, транспортом Поставщика и за его счет. Поставка товара осуществляется в часы работы заказчика (с понедельника по четверг с 8-00 часов до 16-30 часов, в пятницу с 8-00 часов до 15-30 часов по московскому времени). Оплата осуществляется за фактически поставленный Товар в полном объеме, предусмотренном Спецификацией, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема передачи товара на основании надлежащим образом оформленных товарной накладной, счета, счета-фактуры (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС). Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Все закупки и тендеры ГБПОУ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Адрес местонахождения
607130, Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, Ардатов, Ленина, 75
Наименование заказчика
ГБПОУ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Все закупки и тендеры ГБПОУ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Адрес местонахождения
607130, Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, Ардатов, Ленина, 75
Кол-во: 50.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 40.000
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