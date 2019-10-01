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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для IT оборудования

    Поставка запасных частей для IT оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 00:0001.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114317Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114317

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для IT оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.09.2019 09:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для IT оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 00:00 GMT +301.10.2019 00:0001.10.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114317Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для IT оборудования

    Начальная цена

    391 750,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Доскино».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.Стимость доставки входит в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очиститель спрей Defender CLN 30598 Optima 200МЛ для экранов"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Очиститель спрей Defender 30503 100МЛ для очистки пластика"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Хомут-стяжка кабельный неоткрывающийся CV-200 2.5х200ММ нейлон 100ШТ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 4"

    "Хомут-стяжка кабельный неоткрывающийся CV-150 3.6х150ММ нейлон 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Картридж Genicom 2552DN черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Диск жесткий HDD Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 500 ГБ SATA 2.5" 7200 об/мин 32 МБ 6 Гбит/cек"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Док-станция Thermaltake ST0015E 2.5“/3.5" SATA USB, eSATA"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Вентилятор корпусной CF-8025SBD0AB0031 80х80х25ММ 21ДБ 1600ОБ/МИН GlacialTech"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 9"

    "Картридж Ricoh 842340 черный 9000 страниц"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Салфетки для оргтехники влажные Defender CLN30101 100х110ММ для TFT экранов 100ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Картридж Panasonic KX-FAT92A черный 2000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Вентилятор корпусной NCR-12K1-GP 120х120ММ 10.8В 19ДБ 1200ОБ/МИН Cooler master"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 13"

    "Принт-картридж 820117 (821059) SPC820DNHE желтый"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 14"

    "Принт-картридж 820116 (821058) SPC820DNHE черный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Салфетки для оргтехники влажные Fellowes FS-99715 крепированная бумага для пластика 100ШТ в тубе"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 16"

    "Кулер для процессора Titan DC-156V925X/RPW/CU25 для socket LGA 1150, 1151,1155,1156 12-36дБ 1000-3000ОБ/МИН 95ММ"

    Кол-во: 13.000

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