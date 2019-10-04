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    Главная / Торги / Поставка спортивного оборудования и инвентаря для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Поставка спортивного оборудования и инвентаря для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 16:0004.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114311Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114311

    Наименование закупки

    Поставка спортивного оборудования и инвентаря для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 09:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спортивного оборудования и инвентаря для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 16:00 GMT +304.10.2019 16:0004.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114311Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спортивного оборудования и инвентаря для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

    Начальная цена

    523 869,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания документа о приёмке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сетка теннисная IMP-A70 1.07х12.8М 40х40ММ 3ММ для большого тенниса черная со стальным тросом 4ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ракетка для бадминтона Yonex B-6000I Muscle обод алюминий стержень сталь любительский уровень жесткая"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Волан Yonex для бадминтона туба 12ШТ spt0010181 пробка"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Волан Yonex Mavis 350 для бадминтона пластиковый головка пробка"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 5"

    "Городки буковые 2 биты, 5 городков, сумка, правила игры длина биты 60см, диаметр биты 2.7см, длина городка 19см, диаметр городка 3.5см вес комплекта 1.3кг"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Мяч спортивный футбольный Select Brilliant Super микрофибра латекс 5 сшивка ручная 32 панели профессиональный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Мяч спортивный баскетбольный С-91"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Мяч спортивный баскетбольный Spalding TF-250 All Surface синтетическая кожа (поливинилхлорид) бутиловая камера, армированная нейлоновой нитью 74-531z №7"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Мяч спортивный баскетбольный Molten BGL7X-RFB натуральная кожа бутил Официальный мяч FIBA BGL7X-RFB"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Инвентарь для спортивных игр Вышка универсальная положение стоя ГлавСпорт судейская 2500х750ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Мяч спортивный волейбольный С-92"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Комплект для игры в волейбол Защита на волейбольные стойки 2000х400ММ толщина протектора 50ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Стол теннисный складной Start Line Game Outdoor 2740х1525х760ММ с сеткой"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 14"

    "Ракетка для настольного тенниса (коническая ручка с системой ABP)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Деталь Дорожка разделительная для бассейна ПТК «Спорт» Standart 100ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Манишка тренировочная Nike Team Scrimmage Swoosh Vest ярко желтый полиэстер без рукавов, размер L"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Каркас и ножки "Баскетбол-2" 155х95х140СМ 140КГ 548"

    Кол-во: 1.000

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