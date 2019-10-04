Поставка спортивного оборудования и инвентаря для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 114311 Наименование закупки Поставка спортивного оборудования и инвентаря для нужд регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Способ реализации Дата публикации

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Организатор Наименование организатораОрганизатор Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"

Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" Юридический адрес 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", - Почтовый адрес 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", - Контактный телефон +7 83177 4-80-87 Факс +7 83177 4-80-87 Адрес электронной почты lazurn@narod.ru Ф.И.О. контактного лица Вздышкин Александр Викторович Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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