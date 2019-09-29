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    Главная / Торги / Поставка стеллажей и котлов

    Поставка стеллажей и котлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.09.2019 22:0029.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114310Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114310

    Наименование закупки

    Поставка стеллажей и котлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 10:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стеллажей и котлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.09.2019 22:00 GMT +329.09.2019 22:0029.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114310Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеллажей и котлов

    Начальная цена

    380 385,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО "Газпром добыча Оренбург", 460027, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донгузская, 34.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж кухонный эконом-0.5 СКК-9/4С4Э-0.5 нержавеющая сталь/оцинкованная сталь 900х400х1850ММ 4 секции"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Стеллаж кухонный Cryspi СКЦ нержавеющая сталь/оцинкованная сталь 1000х500х1800ММ 4 секции"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Стеллаж кухонный Cryspi СКЦ нержавеющая сталь/оцинкованная сталь 1200х600х1800ММ 4 секции"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 4"

    "Стеллаж кухонный Cryspi СКЦ нержавеющая сталь/оцинкованная сталь 1200х400х1800ММ 4 секции"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Стеллаж кухонный Cryspi СКЦ нержавеющая сталь/оцинкованная сталь 1500х500х1800ММ 4 секции"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф стол AISI 430 белый ЛДСП, AISI 430 1200х600х850ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Котел C22S170SMJ Luxstahl 50Л;ДМ3 нержавеющая сталь 400ММ 400ММ кт127"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Котел Luxstahl 50Л;ДМ3 алюминий 440ММ 330ММ кт18"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 9"

    "Котел C22S170SMJ Luxstahl 30Л;ДМ3 нержавеющая сталь 350ММ 320ММ кт130"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Чайник RGS-4608 3Л;ДМ3 нержавеющая сталь Luxstahl"

    Кол-во: 50.000

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