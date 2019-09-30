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Наименование закупки
Закупка МТР на мероприятия по сокращению инфекционных заболеваний по ФСС для нужд Ставропольского УПХГ ЭТП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 10:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка МТР на мероприятия по сокращению инфекционных заболеваний по ФСС для нужд Ставропольского УПХГ ЭТП
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.09.2019 16:00 GMT +330.09.2019 16:0030.09.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114308Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка МТР на мероприятия по сокращению инфекционных заболеваний по ФСС для нужд Ставропольского УПХГ ЭТП
Начальная цена
172 554,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ставропольский край, 356110 Ставропольский край, Изобильненский район, п. Рыздвяный, ул. Южная Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
ОД-1
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 2187.000
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