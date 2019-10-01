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    Закупка фанеры для нужд ОГЗ ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114307Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114307

    Наименование закупки

    Закупка фанеры для нужд ОГЗ ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 10:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка фанеры для нужд ОГЗ ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114307Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка фанеры для нужд ОГЗ ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    994 145,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460512, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, Джержинский район, п. Каргала, Оренбургский гелиевый завод.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Поставка продукции осуществляется Поставщиком путем доставки ее Покупателю.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фанера Ш2 II/III 12ММ 1525х1525ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Фанера шлифованная с двух сторон Е1 Ш2 I/II 1525х1525х10ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Фанера марки ФСФ 6ММ ГОСТ 3916.1-96"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Плита ДВП 2745x1700x3.2ММ"

    Кол-во: 50.000

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