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Наименование закупки
Закупка фанеры для нужд ОГЗ ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 10:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка фанеры для нужд ОГЗ ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 09:00 GMT +301.10.2019 09:0001.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114307Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка фанеры для нужд ОГЗ ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
994 145,18
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460512, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, Джержинский район, п. Каргала, Оренбургский гелиевый завод.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Поставка продукции осуществляется Поставщиком путем доставки ее Покупателю.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 50.000
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