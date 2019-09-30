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Наименование закупки
ТОиТР Газпром Нерюнгри Хайлюкс Н220РЕ 27
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 10:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13
Почтовый адрес
678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13
Контактный телефон
+7 8552 77-89-53
Факс
+7 8552 77-89-56
Адрес электронной почты
raritek-avto@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шарафиев Айрат Фанисович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТОиТР Газпром Нерюнгри Хайлюкс Н220РЕ 27
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.09.2019 04:00 GMT +330.09.2019 04:0030.09.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114305Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТОиТР Газпром Нерюнгри Хайлюкс Н220РЕ 27
Начальная цена
12 496,09
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саха /Якутия/ Республика, г.Нерюнгри,ул. Северная,13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% оплата после получения груза в течении 3-5 дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
Все закупки и тендеры ООО "РАРИТЭК АВТО ГРУПП"
Адрес местонахождения
678960, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г НЕРЮНГРИ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 6.000
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