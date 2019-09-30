Цена договора и требования к обеспечению

Предоплата 100%, доставка до адреса получателя учитывается в стоимости товара. Обязательное предоставление информации, о производителе товара. Предоставление данных на товар из каталога изготовителя. До отгрузки, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование с ЗАКАЗЧИКОМ форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию в т.ч. адрес доставки

Приморский край, г. Владивосток ул. Дальзаводская д.2 пирс АСЗ (Амурский судостроительный завод), до борта судна. Рассчитать логистику >

Газпром флот Все закупки и тендеры Газпром флот

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Судовая литература Судовой журнал (форма Э-1 в)" Кол-во: 10.000

"Позиция 2" "Судовая литература Машинный журнал теплохода. Форма М-1" Кол-во: 10.000

"Позиция 3" "Судовая литература Журнал нефтяных операций. Часть 1. Операции в машинном отделении (для всех судов) Oil Record Book. Part 1. Machinery Space Operation (for all ships) Действителен с 01.01.2011 г." Кол-во: 10.000

"Позиция 4" "Судовая литература Судовой журнал операций с балластными водами А4" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Журнал трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии 1 и 2 ступень А4 60ЛИСТ" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Судовая литература Судовой журнал по охране труда и технике безопасности" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Судовая литература Журнал контроля и проверки посетителей у трапа судна" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Журнал учений и тренировок по МК ОСПС А4 60СТР" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Журнал инструктажей по ОСПС А4 100СТР" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "Судовая литература Журнал учета выдачи ключей.For callculation and delivery keys (судовой) А4 Моркнига 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Судовая литература Журнал учета взаимодействия судно-судно. Log for ship to ship interactions А4 Моркнига 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Судовая литература Журнал учета взаимодействия судно-порт. Log of ship-to-port activity А4 Моркнига 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "Судовая литература Журнал учета охранного оборудования. Logbook of security equipment account. А4 Моркнига 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 14" "Судовая литература Журнал учета опасных грузов и вредных веществ А4 Моркнига 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 15" "Судовая литература Радиожурнал ГМССБ" Кол-во: 2.000

"Позиция 16" "Судовая литература . Журнал операций со сточными водами (для всех судов)" Кол-во: 1.000

"Позиция 17" "Судовая литература Журнал озоноразрушающих веществ. Ozonedepleting substances (ODS) record book. Перечень оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества. List of equipment containg ozone depleting substances (ODS) А4, 200стр." Кол-во: 1.000

"Позиция 18" "Судовая литература Судовой журнал управления энергоэффективностью. Ship efficiency energi management plan А4, 30стр." Кол-во: 1.000

"Позиция 19" "Судовая литература . Журнал операций с мусором (для всех судов)" Кол-во: 5.000

"Позиция 20" "Судовая литература Журнал грузовых операций для судов, перевозящих вредные вещества в упаковке, грузовых контейнерах, съемных танках, насыпью и навалом или в автодорожных и железнодорожных цистернах. А4 2019 год" Кол-во: 5.000

"Позиция 21" "Журнал контроля качества ГСМ и охлождающей воды ДВС А4 136СТР" Кол-во: 2.000

"Позиция 22" "Журнал распоряжений старшего механика А4 60" Кол-во: 1.000

"Позиция 23" "Журнал теплотехнического контроля дизелей А4 96СТР" Кол-во: 4.000

"Позиция 24" "Журнал осмотра и испытаний электросварочного и газосварочного оборудования А4 60СТР" Кол-во: 1.000

"Позиция 25" "Журнал учета технического состояния механического оборудования по заведованию 2-го механика форма ЭД-4.3.1 А4 400СТР" Кол-во: 1.000

"Позиция 26" "Журнал учета технического состояния механического оборудования по заведованию третьего механика форма ЭД-4.4.1 А4 342СТР" Кол-во: 1.000

"Позиция 27" "Журнал учета осмотров и испытаний переносного электрооборудования А4 64СТР" Кол-во: 1.000

"Позиция 28" "Журнал замера сопротивления изоляции электрооборудования А4 30ЛИСТ" Кол-во: 1.000

"Позиция 29" "Судовая литература Судовой аккумуляторный журнал форма СВ-13 А4 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 30" "Журнал Машинный электротехнический М-5 А4 80СТР" Кол-во: 1.000

"Позиция 31" "Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной и пожарно-охранной сигнализации ориентация альбомная А4 60СТР" Кол-во: 1.000

"Позиция 32" "Журнал учета технического состояния электрооборудования форма ЭД-4.8 А4 альбомная ориентация 400СТР" Кол-во: 1.000