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    Главная / Торги / Поставка пожарного оборудования для ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Поставка пожарного оборудования для ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 12:3004.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114297Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114297

    Наименование закупки

    Поставка пожарного оборудования для ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.09.2019 09:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пожарного оборудования для ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.10.2019 12:30 GMT +304.10.2019 12:3004.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114297Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пожарного оборудования для ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Начальная цена

    127 772,54

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, 678158, Республика Саха (Якутия), Ленский район, п. Пеледуй, ул. Пристанская д. 7, Пеледуйская база материально-технического снабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектующие огнетушителей . Ключ для пожарной соединительной арматуры К-80 ГОСТ 14286-69"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Комплектующие огнетушителей . Ключ для пожарной соединительной арматуры К-150 ГОСТ 14286-69"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Комплектующая часть Разветвление рукавное трехходовое РТ-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Ствол пожарный ручной РС-70 19ММ ТУ У14317031.011-96"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 5"

    "Подставка под огнетушитель П-15 под один огнетушитель"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 6"

    "Подставка под огнетушитель П-20 красный 240х240х400ММ сталь 2.8КГ"

    Кол-во: 130.000

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