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    Главная / Торги / Поставка автомобильных шин для Астраханской ВЧ

    Поставка автомобильных шин для Астраханской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114295Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114295

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных шин для Астраханской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 09:49

    Документация процедуры

    Шаблон_декларация_СМСП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-59-10

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Belyaeva@gazobezopasnos.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных шин для Астраханской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114295Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных шин для Астраханской ВЧ

    Начальная цена

    398 924,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская обл., Красноярский район, промышленная зона, ул. Монтажников, д. 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора. Оплата по факту поставки в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения счета, счета-фактуры и товарной накладной от Поставщика .

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автошина для легковых автомобилей Cordiant Sport 3 255/55 R18 109 V летняя ГОСТ 4754-97"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Автошина для легковых автомобилей Cordiant Winter Drive 215/55 R17 98 T зимняя нешипованная ГОСТ 4754-97"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Автошина для легковых автомобилей Кама NIKOLA 195/65 R15 91 H зимняя нешипованная ГОСТ 4754-97"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Автошина для легковых автомобилей Кама 219 225/75 R16 121 N летняя ГОСТ 4754-97"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Шина грузовая Tyrex All Steel VR-1 295/80 R22.5 всесезонная ОАО "Кордиант""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Шина грузовая ОШЗ ИД-П284 500/70-508 156 F 16н.с(PR) ОАО "Омскшина""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Шина грузовая Tyrex CRG VM-201 12.00R20 130/128 K ОАО "Омскшина""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Шина грузовая О-108 12.00R20 154/149 100(J) 18н.с(PR) дорожный ОАО "Омскшина""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Автошина для легковых автомобилей Cordiant Comfort 4876 205/65 R15 94 V летняя ГОСТ 4754-97"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Автошина для легковых автомобилей Кама 219 225/75 R16 104 R TL зимняя шипованная ГОСТ 4754-97"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Автошина для легковых автомобилей Cordiant Sport 3 215/65 R16 102 V летняя ГОСТ 4754-97"

    Кол-во: 4.000

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