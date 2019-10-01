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Наименование закупки
ГЗП 2019 18ф-7303-0059
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.09.2019 12:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ГЗП 2019 18ф-7303-0059
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.10.2019 08:00 GMT +301.10.2019 08:0001.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114293Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГЗП 2019 18ф-7303-0059
Начальная цена
416 050,66
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, г.Чайковский, центральный склад УМТС и К -ООО "Газпром трансгаз Чайковский промплощадка Сутузово Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка входит в стоимость МТР , отсрочка платежа до 30дней, после поставки продукции на склад.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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