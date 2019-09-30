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    Главная / Торги / Организация культурно-массового мероприятия

    Организация культурно-массового мероприятия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114291Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114291

    Наименование закупки

    Организация культурно-массового мероприятия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 09:40

    Документация процедуры

    ДОГОВОР.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    Zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рящин Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Организация культурно-массового мероприятия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 11:00 GMT +330.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114291Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация культурно-массового мероприятия

    Начальная цена

    495 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик производит оплату Авансом в размере 100% (сто процентов) от общей стоимости Услуг в течение 3 (трех) календарных дней после подписания настоящего Договора, на основании представленного Исполнителем счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация и проведение культурно-развлекательного мероприятия Вечеринка "Пижама пати" (ведущий, ди-джей, караоке машина)"

    Кол-во: 1.000

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