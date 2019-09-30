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    Главная / Торги / 02-19 О.Шеремета навигационные пособия

    02-19 О.Шеремета навигационные пособия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 01:0030.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114284Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114284

    Наименование закупки

    02-19 О.Шеремета навигационные пособия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 09:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 812 455-14-54

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    02-19 О.Шеремета навигационные пособия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 01:00 GMT +330.09.2019 01:0030.09.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114284Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    02-19 О.Шеремета навигационные пособия

    Начальная цена

    332 768,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Владивосток ул. Дальзаводская д.2 пирс АСЗ (Амурский судостроительный завод), до борта судна.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    г. Владивосток ул. Дальзаводская д.2 пирс АСЗ (Амурский судостроительный завод), до борта судна.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пособия и руководства морские Каталог карт и книг ГУНиО РФ. Тихий океан. № 7407"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Пособия и руководства морские Лоция Северо-Западного берега Японского моря. От реки Туманная до мыса Белкина. № 1401 Управление навигации и океанографии МО РФ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пособия и руководства морские Лоция Татарского пролива. Амурского лимана и пролива Лаперуза. №1402"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Пособия и руководства морские Лоция Охотского моря. Выпуск 1. Южная часть моря Адм.№1406"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Пособия и руководства морские Лоция Охотского моря. Выпуск № 02. Северная часть моря. № 1407 Управление навигации и океанографии МО РФ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Судовая литература книга Лоция Берингова моря Часть 1. Адм.№1408"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Пособия и руководства морские Огни и знаки Тихоокеанского побережья России. Адм №2401"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Судовая литература Таблицы приливов на 2018 год. Адм. № 6004. Том 4. Зарубежные воды. Тихий океан. Книга"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Пособия и руководства морские Атлас основных параметров ледяного покрова Берингова, Охотского и Японского моря. № 9010 Управление навигации и океанографии МО РФ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Пособия и руководства морские Таблицы морских расстояний. № 9010 Управление навигации и океанографии МО РФ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Пособия и руководства морские Мореходные таблицы (МТ - 2000). № 9011 Управление навигации и океанографии МО РФ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Судовая литература комплект Международный Свод Сигналов (МСС-1965) административный № 9016/ корректура административный № 9016К"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Пособия и руководства морские Краткий справочник Пределы действий территориальной юрисдикции государств в Мировом океане № 9001 Управления навигации и океанографии МО РФ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Пособия и руководства морские Международные правила предупреждения столкновения судов в море, 1972г. (MMППСС-72). № 9018 Управления навигации и океанографии МО РФ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Пособия и руководства морские книга Режим плавания судов в водах, омывающих Тихоокеанское побережье России административный № 4440"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Судовая литература книга Описание системы плавучего ограждения в водах России.Система МАМС, регион А. административный № 9028"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Извещение мореплавателям Российские и международные условные знаки, используемые на морских картах УНиО МО РФ. Адм. № 9025"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Пособия и руководства морские Морской Астрономический Ежегодник на 2018. Адм. № 9002"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Пособия и руководства морские Высоты и азимуты светил (ВАС - 58). Том 3. № 9005 Управление навигации и океанографии МО РФ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Пособия и руководства морские Высоты и азимуты светил (ВАС - 58). Том 4. № 9006 Управление навигации и океанографии МО РФ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Пособия и руководства морские Правила плавания в портах залива Петра Великого и на подходах к ним. № 4442 Управление навигации и океанографии МО РФ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Пособия и руководства морские Стандартный морской навигационный словарь - разговорник. № 9048 Управление навигации и океанографии МО РФ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Судовая литература . Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками (консолидированный текст)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Судовая литература Бюллетень изменений и дополнений 2017 года к МК ПДНВ-78 (2017г.)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Судовая литература книга Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года СОЛАС (текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с поправками) текст на русском и английском языках"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Документ нормативный Бюллетень № 36 изменений и дополнений к Консолидированному тексту МК СОЛАС - 74"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Документ нормативный Бюллетень № 37 изменений и дополнений к Консолидированному тексту МК СОЛАС - 74"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Судовая литература Бюллетень № 38 изменений и дополнений к Консолидированному тексту МК СОЛАС – 74 (2017г.)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Судовая литература книга Бюллетень № 39 изменений и дополнений к Консолидированному тексту МК СОЛАС - 74"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Пособия и руководства морские комплект Регламент радиосвязи (Radio Regulations) издательство ITU (МСЭ)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Судовая литература . Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ-73/78), Книги I и II"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Судовая литература . Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ-73/78) Книга III"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Судовая литература "Бюллетень изменений и дополнений 2017 год к МК Марпол 73/78""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Судовая литература книга Приложение VI к МАРПОЛ 73/78. Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Судовая литература Международный кодекс по охране судов и портовых средств (кодекс ОСПС)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Техническая литература Международная конвенция о грузовой марке, 1966 г. измененная протоколом 1988 года к ней (КГМ-66/88), (пересмотренная в 2003 г.)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Пособия и руководства морские Руководство по управлению балластными водами и разработке планов управления балластными водами резолюция МЕРС.127(53)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Литература по пожарной безопасности Международный кодекс по системам пожарной безопасности"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Литература по пожарной безопасности Бюллетень изменений и дополнений 2016 года к Международному кодексу по системам пожарной безопасности"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Пособия и руководства морские книга Международный кодекс морской перевозки опасных грузов. МКМПОГ. IMDG Code. В 2-х томах. Включающий поправки 38-16"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Судовая литература книга Международный кодекс морской перевозки опасных грузов. МКМПОГ. IMDG Code. Поправки 39-18 2019 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Судовая литература МКУБ и руководства по его выполнению 2018 г."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Судовая литература книга Наставление по борьбе за живучесть судов (НБЖС) РД 31.60.14-81 с приложениями и дополнениями"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Флаг судовой Российской Федерации полиэфир 900x1350ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 45"

    "Судовая литература книга Рекомендации по организации штурманской службы на судах (РШС-89) 2011 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Судовая литература книга ИАМСАР. Международное авиационное и морское наставление по поиску и спасанию книга 3 2019 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Судовая литература книга Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный кодекс) 2016 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Судовая литература "Международный кодекс по спасательным средствам" 8-е издание 2018 г (кодекс ЛСА)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "Судовая литература книга Руководство по технике подъема людей из воды. Циркулярное письмо MSC.1/Circ.1182 2012 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Судовая литература Токийский меморандум - Меморандум о взаимопонимании о контроле за судами со стороны государства порта в Азиатско-Тихоокеанском регионе книга"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Судовая литература книга Кодекс торгового мореплавания РФ 2019 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Судовая литература книга Сборник правил морской перевозки продовольственных грузов. 6М. книги 2 1996 год/1998 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Судовая литература книга Правила безопасности морской перевозки генеральных грузов (4-М) Том 2, книга 3 2012 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Судовая литература Положение о регистрации аварийных радиобуев международной спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ (СТО МСС.02-2009)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Судовая литература Справочник Admiralty list of radio signals. Vol 5 NP285 (ALRS). Global maritime distress and safety system (GMDSS)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "Судовая литература Справочник Admiralty list of radio signals. Vol 2. NP282 (ALRS). Radio aids to navigation, differential GPS (dgps) legal time, radio time signals and electronic position fixing system"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Судовая литература книга Справочник Admiralty list of radio signals. Vol 6. NP286(2) (ALRS). Pilot servises, vessel traffio, servises and port operation. Europe, Arctic and Baltic coasts, including Iceland and Faeroe Islands 2019 год/2020 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 58"

    "Судовая литература книга Расписание факсимильных гидрометеорологических радиопередач. Адм. № 3008"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 59"

    "Судовая литература Расписание передач навигационных предупреждений и гидрометеорологических сообщений радиостанциями Тихого и Индийского океанов №3013 ГУНиО МО РФ 2006 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "Судовая литература книга Средства многооборотные для крепления грузов на морских судах. Каталог РД 31.55.04-2002 2002 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 61"

    "Судовая литература книга Пересмотренное руководство по подготовке наставления по креплению груза. Циркулярное письмо MSC.1.Circ.1353. 2010 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 62"

    "Книга Руководство по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с опасными грузами (РПМП). Добавление к Кодексу ММОГ 2000г."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 63"

    "Книга Руководство АвК: процедуры действий в чрезвычайных ситуациях для судов, перевозящих опасные грузы. Добавление к Кодексу ММОГ 2007г."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 64"

    "Судовая литература Процедуры контроля судов государством порта. 2017 года. Резолюция А. 1119(30) ИМО"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 65"

    "Судовая литература Стандартные фразы ИМО для общения на море"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 66"

    "Судовая литература книга Кодексы ИМО по безопасной перевозке грузов морем. С поправками Международной морской организации на май 2010 г.. IMO Codes of Safe Practice for Carriage of Cargoes by Sea. Выпуск 32 2006 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 67"

    "Судовая литература книга Положение о расследовании аварий или инциндентов на море (ПРАИМ-2013). Regulation for marine casualty or marine incident investigation procedures 2014 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 68"

    "Судовая литература Кодекс безопасной практики перевозки грузов и людей судами снабжения морских установок (OSV Code), рус./англ."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 69"

    "Судовая литература книга Руководство по планированию рейса. Резолюция А.893 (21) (русско-английская) 2004 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 70"

    "Судовая литература книга Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве. Maritime labour convention, 2006 + Руководство по устранению притеснения и запугивания на судах книги 2 2019 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 71"

    "Судовая литература книга Выбор безопасных скоростей и курсовых углов при штормовом плавании судна на попутном волнении. РД 31.00.57.2-91 2002 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 72"

    "Судовая литература книга Устав службы на морских судах 2019 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Судовая литература книга Устав о дисциплине работников морского транспорта 2019 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 74"

    "Судовая литература книга Рекомендации по корректуре морских карт и руководств плавания (РКК-2004) 2004 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "Судовая литература книга Руководство по оставлению судна РД 31.60.25-97 1998 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 76"

    "Судовая литература книга Руководство по процедурам на мостике. Bridge Procedure Guide 5-е издание 2016 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 77"

    "Пособия и руководства морские книга Руководство по разработке наставлений по креплению грузов 2016 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 78"

    "Судовая литература книга Трудовой кодекс РФ 2019 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 79"

    "Судовая литература книга О пожарной безопасности Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 2019 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 80"

    "Судовая литература книга Международное руководство по судовой медицине 2014 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 81"

    "Судовая литература Инструкция по несению радиовахты на судах РФ в системе ГМССБ, обеспечивающей безопасность на море"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 82"

    "Судовая литература Судовой аккумуляторный журнал форма СВ-13 А4 2019 год"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 83"

    "Пособия и руководства морские Акт приема-сдачи судовой радиостанции А4"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 84"

    "Судовая литература книга Система стандартов безопасности труда. Суда морские. Цвета сигнальные и знаки безопасности (Т58 0012) ОСТ 31-0013-96"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 85"

    "Судовая литература книга Навигационное оборудование плавучими предостерегательными знаками. Система МАМС. Регион А. Система МАМС. Регион Б. Адм. №9030"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 86"

    "Пособия и руководства морские Плакат Таблица спасательных сигналов и способов спасения (в соответствии с Правилом V/29 МК СОЛАС-74) 400х600ММ на русском языке"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 87"

    "Пособия и руководства морские CD диск по радиосвязи для использования в морской подвижной и морской подвижной спутниковой службах на английском языке , изд. 2016 г. Mаnuаl fоr Usе by thе Mаritimе Mоbilе аnd Mаritimе Mоbile-Sаtеllitе Sеrvicеs (Mаritimе Mаnuаl). Genеva: Rаdiocоmmunicatiоn Burеau, 2016 еd."

    Кол-во: 1.000

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    Сахалинская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 77580
    Голицын 37-18 Книги
    Голицын 37-18 Книги
    77580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    28.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    34 450
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калининградская область
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    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78896
    158-18 Топчев пособия
    158-18 Топчев пособия
    78896
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    7 527
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 79672
    Топаз 14-18 Карты и книги
    Топаз 14-18 Карты и книги
    79672
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    9 091
    Лоты:
    1
    Регион:
    Севастополь Город
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 82818
    Сидоренко 05-19 Навигационные пособия
    Сидоренко 05-19 Навигационные пособия
    82818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    29.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    148 236
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 83307
    Сидоренко 11-19 Навигационные пособия и литература
    Сидоренко 11-19 Навигационные пособия и литература
    83307
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2019 01:00(GMT+03:00)
    87 801
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
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