Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пособия и руководства морские Каталог карт и книг ГУНиО РФ. Тихий океан. № 7407" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Пособия и руководства морские Лоция Северо-Западного берега Японского моря. От реки Туманная до мыса Белкина. № 1401 Управление навигации и океанографии МО РФ" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Пособия и руководства морские Лоция Татарского пролива. Амурского лимана и пролива Лаперуза. №1402" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Пособия и руководства морские Лоция Охотского моря. Выпуск 1. Южная часть моря Адм.№1406" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Пособия и руководства морские Лоция Охотского моря. Выпуск № 02. Северная часть моря. № 1407 Управление навигации и океанографии МО РФ" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Судовая литература книга Лоция Берингова моря Часть 1. Адм.№1408" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Пособия и руководства морские Огни и знаки Тихоокеанского побережья России. Адм №2401" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Судовая литература Таблицы приливов на 2018 год. Адм. № 6004. Том 4. Зарубежные воды. Тихий океан. Книга" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Пособия и руководства морские Атлас основных параметров ледяного покрова Берингова, Охотского и Японского моря. № 9010 Управление навигации и океанографии МО РФ" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "Пособия и руководства морские Таблицы морских расстояний. № 9010 Управление навигации и океанографии МО РФ" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Пособия и руководства морские Мореходные таблицы (МТ - 2000). № 9011 Управление навигации и океанографии МО РФ" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Судовая литература комплект Международный Свод Сигналов (МСС-1965) административный № 9016/ корректура административный № 9016К" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "Пособия и руководства морские Краткий справочник Пределы действий территориальной юрисдикции государств в Мировом океане № 9001 Управления навигации и океанографии МО РФ" Кол-во: 1.000

"Позиция 14" "Пособия и руководства морские Международные правила предупреждения столкновения судов в море, 1972г. (MMППСС-72). № 9018 Управления навигации и океанографии МО РФ" Кол-во: 1.000

"Позиция 15" "Пособия и руководства морские книга Режим плавания судов в водах, омывающих Тихоокеанское побережье России административный № 4440" Кол-во: 1.000

"Позиция 16" "Судовая литература книга Описание системы плавучего ограждения в водах России.Система МАМС, регион А. административный № 9028" Кол-во: 1.000

"Позиция 17" "Извещение мореплавателям Российские и международные условные знаки, используемые на морских картах УНиО МО РФ. Адм. № 9025" Кол-во: 1.000

"Позиция 18" "Пособия и руководства морские Морской Астрономический Ежегодник на 2018. Адм. № 9002" Кол-во: 1.000

"Позиция 19" "Пособия и руководства морские Высоты и азимуты светил (ВАС - 58). Том 3. № 9005 Управление навигации и океанографии МО РФ" Кол-во: 1.000

"Позиция 20" "Пособия и руководства морские Высоты и азимуты светил (ВАС - 58). Том 4. № 9006 Управление навигации и океанографии МО РФ" Кол-во: 1.000

"Позиция 21" "Пособия и руководства морские Правила плавания в портах залива Петра Великого и на подходах к ним. № 4442 Управление навигации и океанографии МО РФ" Кол-во: 1.000

"Позиция 22" "Пособия и руководства морские Стандартный морской навигационный словарь - разговорник. № 9048 Управление навигации и океанографии МО РФ" Кол-во: 1.000

"Позиция 23" "Судовая литература . Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (ПДНВ-78) с поправками (консолидированный текст)" Кол-во: 1.000

"Позиция 24" "Судовая литература Бюллетень изменений и дополнений 2017 года к МК ПДНВ-78 (2017г.)" Кол-во: 1.000

"Позиция 25" "Судовая литература книга Международная Конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года СОЛАС (текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с поправками) текст на русском и английском языках" Кол-во: 1.000

"Позиция 26" "Документ нормативный Бюллетень № 36 изменений и дополнений к Консолидированному тексту МК СОЛАС - 74" Кол-во: 1.000

"Позиция 27" "Документ нормативный Бюллетень № 37 изменений и дополнений к Консолидированному тексту МК СОЛАС - 74" Кол-во: 1.000

"Позиция 28" "Судовая литература Бюллетень № 38 изменений и дополнений к Консолидированному тексту МК СОЛАС – 74 (2017г.)" Кол-во: 1.000

"Позиция 29" "Судовая литература книга Бюллетень № 39 изменений и дополнений к Консолидированному тексту МК СОЛАС - 74" Кол-во: 1.000

"Позиция 30" "Пособия и руководства морские комплект Регламент радиосвязи (Radio Regulations) издательство ITU (МСЭ)" Кол-во: 1.000

"Позиция 31" "Судовая литература . Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ-73/78), Книги I и II" Кол-во: 1.000

"Позиция 32" "Судовая литература . Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ-73/78) Книга III" Кол-во: 1.000

"Позиция 33" "Судовая литература "Бюллетень изменений и дополнений 2017 год к МК Марпол 73/78"" Кол-во: 1.000

"Позиция 34" "Судовая литература книга Приложение VI к МАРПОЛ 73/78. Правила предотвращения загрязнения атмосферы с судов" Кол-во: 1.000

"Позиция 35" "Судовая литература Международный кодекс по охране судов и портовых средств (кодекс ОСПС)" Кол-во: 1.000

"Позиция 36" "Техническая литература Международная конвенция о грузовой марке, 1966 г. измененная протоколом 1988 года к ней (КГМ-66/88), (пересмотренная в 2003 г.)" Кол-во: 1.000

"Позиция 37" "Пособия и руководства морские Руководство по управлению балластными водами и разработке планов управления балластными водами резолюция МЕРС.127(53)" Кол-во: 1.000

"Позиция 38" "Литература по пожарной безопасности Международный кодекс по системам пожарной безопасности" Кол-во: 1.000

"Позиция 39" "Литература по пожарной безопасности Бюллетень изменений и дополнений 2016 года к Международному кодексу по системам пожарной безопасности" Кол-во: 1.000

"Позиция 40" "Пособия и руководства морские книга Международный кодекс морской перевозки опасных грузов. МКМПОГ. IMDG Code. В 2-х томах. Включающий поправки 38-16" Кол-во: 1.000

"Позиция 41" "Судовая литература книга Международный кодекс морской перевозки опасных грузов. МКМПОГ. IMDG Code. Поправки 39-18 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 42" "Судовая литература МКУБ и руководства по его выполнению 2018 г." Кол-во: 1.000

"Позиция 43" "Судовая литература книга Наставление по борьбе за живучесть судов (НБЖС) РД 31.60.14-81 с приложениями и дополнениями" Кол-во: 1.000

"Позиция 44" "Флаг судовой Российской Федерации полиэфир 900x1350ММ" Кол-во: 5.000

"Позиция 45" "Судовая литература книга Рекомендации по организации штурманской службы на судах (РШС-89) 2011 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 46" "Судовая литература книга ИАМСАР. Международное авиационное и морское наставление по поиску и спасанию книга 3 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 47" "Судовая литература книга Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный кодекс) 2016 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 48" "Судовая литература "Международный кодекс по спасательным средствам" 8-е издание 2018 г (кодекс ЛСА)" Кол-во: 1.000

"Позиция 49" "Судовая литература книга Руководство по технике подъема людей из воды. Циркулярное письмо MSC.1/Circ.1182 2012 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 50" "Судовая литература Токийский меморандум - Меморандум о взаимопонимании о контроле за судами со стороны государства порта в Азиатско-Тихоокеанском регионе книга" Кол-во: 1.000

"Позиция 51" "Судовая литература книга Кодекс торгового мореплавания РФ 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 52" "Судовая литература книга Сборник правил морской перевозки продовольственных грузов. 6М. книги 2 1996 год/1998 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 53" "Судовая литература книга Правила безопасности морской перевозки генеральных грузов (4-М) Том 2, книга 3 2012 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 54" "Судовая литература Положение о регистрации аварийных радиобуев международной спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ (СТО МСС.02-2009)" Кол-во: 1.000

"Позиция 55" "Судовая литература Справочник Admiralty list of radio signals. Vol 5 NP285 (ALRS). Global maritime distress and safety system (GMDSS)" Кол-во: 1.000

"Позиция 56" "Судовая литература Справочник Admiralty list of radio signals. Vol 2. NP282 (ALRS). Radio aids to navigation, differential GPS (dgps) legal time, radio time signals and electronic position fixing system" Кол-во: 1.000

"Позиция 57" "Судовая литература книга Справочник Admiralty list of radio signals. Vol 6. NP286(2) (ALRS). Pilot servises, vessel traffio, servises and port operation. Europe, Arctic and Baltic coasts, including Iceland and Faeroe Islands 2019 год/2020 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 58" "Судовая литература книга Расписание факсимильных гидрометеорологических радиопередач. Адм. № 3008" Кол-во: 1.000

"Позиция 59" "Судовая литература Расписание передач навигационных предупреждений и гидрометеорологических сообщений радиостанциями Тихого и Индийского океанов №3013 ГУНиО МО РФ 2006 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 60" "Судовая литература книга Средства многооборотные для крепления грузов на морских судах. Каталог РД 31.55.04-2002 2002 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 61" "Судовая литература книга Пересмотренное руководство по подготовке наставления по креплению груза. Циркулярное письмо MSC.1.Circ.1353. 2010 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 62" "Книга Руководство по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях, связанных с опасными грузами (РПМП). Добавление к Кодексу ММОГ 2000г." Кол-во: 1.000

"Позиция 63" "Книга Руководство АвК: процедуры действий в чрезвычайных ситуациях для судов, перевозящих опасные грузы. Добавление к Кодексу ММОГ 2007г." Кол-во: 1.000

"Позиция 64" "Судовая литература Процедуры контроля судов государством порта. 2017 года. Резолюция А. 1119(30) ИМО" Кол-во: 1.000

"Позиция 65" "Судовая литература Стандартные фразы ИМО для общения на море" Кол-во: 1.000

"Позиция 66" "Судовая литература книга Кодексы ИМО по безопасной перевозке грузов морем. С поправками Международной морской организации на май 2010 г.. IMO Codes of Safe Practice for Carriage of Cargoes by Sea. Выпуск 32 2006 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 67" "Судовая литература книга Положение о расследовании аварий или инциндентов на море (ПРАИМ-2013). Regulation for marine casualty or marine incident investigation procedures 2014 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 68" "Судовая литература Кодекс безопасной практики перевозки грузов и людей судами снабжения морских установок (OSV Code), рус./англ." Кол-во: 1.000

"Позиция 69" "Судовая литература книга Руководство по планированию рейса. Резолюция А.893 (21) (русско-английская) 2004 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 70" "Судовая литература книга Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве. Maritime labour convention, 2006 + Руководство по устранению притеснения и запугивания на судах книги 2 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 71" "Судовая литература книга Выбор безопасных скоростей и курсовых углов при штормовом плавании судна на попутном волнении. РД 31.00.57.2-91 2002 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 72" "Судовая литература книга Устав службы на морских судах 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 73" "Судовая литература книга Устав о дисциплине работников морского транспорта 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 74" "Судовая литература книга Рекомендации по корректуре морских карт и руководств плавания (РКК-2004) 2004 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 75" "Судовая литература книга Руководство по оставлению судна РД 31.60.25-97 1998 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 76" "Судовая литература книга Руководство по процедурам на мостике. Bridge Procedure Guide 5-е издание 2016 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 77" "Пособия и руководства морские книга Руководство по разработке наставлений по креплению грузов 2016 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 78" "Судовая литература книга Трудовой кодекс РФ 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 79" "Судовая литература книга О пожарной безопасности Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 80" "Судовая литература книга Международное руководство по судовой медицине 2014 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 81" "Судовая литература Инструкция по несению радиовахты на судах РФ в системе ГМССБ, обеспечивающей безопасность на море" Кол-во: 1.000

"Позиция 82" "Судовая литература Судовой аккумуляторный журнал форма СВ-13 А4 2019 год" Кол-во: 1.000

"Позиция 83" "Пособия и руководства морские Акт приема-сдачи судовой радиостанции А4" Кол-во: 10.000

"Позиция 84" "Судовая литература книга Система стандартов безопасности труда. Суда морские. Цвета сигнальные и знаки безопасности (Т58 0012) ОСТ 31-0013-96" Кол-во: 1.000

"Позиция 85" "Судовая литература книга Навигационное оборудование плавучими предостерегательными знаками. Система МАМС. Регион А. Система МАМС. Регион Б. Адм. №9030" Кол-во: 1.000

"Позиция 86" "Пособия и руководства морские Плакат Таблица спасательных сигналов и способов спасения (в соответствии с Правилом V/29 МК СОЛАС-74) 400х600ММ на русском языке" Кол-во: 1.000