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Наименование закупки
Поставка бензина Регуляр - 92 для автоколонны УТТиСТ ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 09:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-31-48
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пуга Оксана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бензина Регуляр - 92 для автоколонны УТТиСТ ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.09.2019 22:00 GMT +330.09.2019 22:0030.09.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114282Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бензина Регуляр - 92 для автоколонны УТТиСТ ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
Начальная цена
312 754,26
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саха /Якутия/ Республика, 678158, Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. ЛенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством, иные расходы, которые прямо не вытекают из Договора, но непосредственно связаны с его исполнением. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур, товарных накладных (форма ТОРГ-12) или универсальных передаточных документов. Телефон для уточнений 8(3496)36-08-51. Самовывоз бензовозом с нефтебазы в г. Ленск
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Кол-во: 5.500
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