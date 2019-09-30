Поставка бензина Регуляр - 92 для автоколонны УТТиСТ ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством, иные расходы, которые прямо не вытекают из Договора, но непосредственно связаны с его исполнением. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур, товарных накладных (форма ТОРГ-12) или универсальных передаточных документов. Телефон для уточнений 8(3496)36-08-51. Самовывоз бензовозом с нефтебазы в г. Ленск