Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за поставленный товар перечисляется на счет Поставщикав течении 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами первичных документов. В случае заключения Договора с субъектами малого и среднего предпринимательства, срок оплаты за поставленный Товар будет составлять не более 30 календарных дней с момента подписания Сторонами первичных документов.