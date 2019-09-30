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    Главная / Торги / Поставка элементов питания

    Поставка элементов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114281Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114281

    Наименование закупки

    Поставка элементов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 12:49

    Документация процедуры

    Спецификация_к_Приложению_4_(1402251_v1).XLS

    Приложение_4_Типовой_договор_ТР_включены_в_стоимость_МТР,_кроме_того_НДС_(1400259_v1).DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка элементов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 08:00 GMT +330.09.2019 08:0030.09.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114281Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элементов питания

    Начальная цена

    696 883,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный товар перечисляется на счет Поставщикав течении 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами первичных документов. В случае заключения Договора с субъектами малого и среднего предпринимательства, срок оплаты за поставленный Товар будет составлять не более 30 календарных дней с момента подписания Сторонами первичных документов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарейка щелочная Космос АА LR6 1.5В"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 2"

    "Батарейка щелочная Космос LR03 ААА 1.5В"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 3"

    "Батарейка щелочная Космос G3 LR41 10ШТ блистер L736/LR41/192/392"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Батарейка щелочная Космос LR03 ААА 1.5В"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Батарейка щелочная Космос АА LR6 1.5В"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Элемент питания литиевый Космос CR2032 3В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Батарейка щелочная Космос АА LR6 1.5В"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Батарейка щелочная Космос LR03 ААА 1.5В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Батарейка щелочная Космос 6LR61 9В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Батарейка щелочная Космос LR6LR61 6LR61 9В KOC6LR61MAX1BL"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Элемент питания литиевый Космос CR2032 3В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Батарейка щелочная Космос АА LR6 1.5В"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Батарейка щелочная Космос LR6LR61 6LR61 9В KOC6LR61MAX1BL"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Кабель связи витая пара UTP REXANT 25х2х0.5 Cat 5e 01-1122"

    Кол-во: 6100.000

    "Позиция 15"

    "Кабель связи витая пара UTP Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY-305 0.51х8 Cat 5e 41903"

    Кол-во: 610.000

    "Позиция 16"

    "Кабель связи телефонный кроссовый станционный ПКСВ 2 0.5ММ ПВХ пластикат"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 17"

    "Батарейка щелочная Космос LR6LR61 6LR61 9В KOC6LR61MAX1BL"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 18"

    "Батарейка щелочная Космос LR03 ААА 1.5В"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 19"

    "Батарейка щелочная Космос АА LR6 1.5В"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 20"

    "Батарейка щелочная Космос 6LR61 9В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Батарейка щелочная Космос LR03 1.5В"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 22"

    "Батарейка щелочная Фотон LR14 1.5В"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 23"

    "Батарейка щелочная Космос LR03 ААА 1.5В"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 24"

    "Элемент питания литиевый Космос CR2032 3В"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 25"

    "Аккумулятор Робитон 1300MHAA-2 Ni-MH 1.2В 1.3А.Ч"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 26"

    "Устройство зарядное Robiton Smart-Charger Pro универсальное 900мА 100-240В 3.7-3.8В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Батарейка щелочная Космос АА LR6 1.5В"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 28"

    "Батарейка щелочная Космос LR03 ААА 1.5В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Батарейка щелочная Космос 6LR61 9В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 30"

    "Батарейка солевая Космос S R03S AAA (R03) 1.5В"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 31"

    "Батарейка щелочная Космос АА LR6 1.5В"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Батарейка солевая Космос S R03S AAA (R03) 1.5В"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 33"

    "Батарейка щелочная Космос АА LR6 1.5В"

    Кол-во: 30.000

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