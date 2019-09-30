Поставка асфальтобетонной смеси для нужд Арзамасского ЛПУМГ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Стоимость доставки входит в стоимость товара. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оборудование должно полностью соответствовать тех. характеристикам и комплектности указанным в заказе, без приложенного КП с расшифровкой комплектации предложения не рассматриваются