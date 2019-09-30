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    Главная / Торги / Поставка асфальтобетонной смеси для нужд Арзамасского ЛПУМГ

    Поставка асфальтобетонной смеси для нужд Арзамасского ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114275Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114275

    Наименование закупки

    Поставка асфальтобетонной смеси для нужд Арзамасского ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 09:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мордовия Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка асфальтобетонной смеси для нужд Арзамасского ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 12:00 GMT +330.09.2019 12:0030.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114275Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка асфальтобетонной смеси для нужд Арзамасского ЛПУМГ

    Начальная цена

    515 306,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мордовия Республика, 431030, Республика Мордовия, Торбеевский район, поселок городского типа ТорбеевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Стоимость доставки входит в стоимость товара. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оборудование должно полностью соответствовать тех. характеристикам и комплектности указанным в заказе, без приложенного КП с расшифровкой комплектации предложения не рассматриваются

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь асфальтобетонная дорожная холодная щебеночная"

    Кол-во: 80.000

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