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Наименование закупки
Услуги по ремонту фотометра КФК-2 для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский ПТД"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.09.2019 09:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
Почтовый адрес
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Контактный телефон
+7 8313 28-52-27
Факс
Адрес электронной почты
tbcsek@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Услуги по ремонту фотометра КФК-2 для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский ПТД"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.09.2019 00:00 GMT +330.09.2019 00:0030.09.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114273Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по ремонту фотометра КФК-2 для нужд филиала ГБУЗ НО "ДПТД"-"Балахнинский ПТД"
Начальная цена
8 230,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, г. Балахна, р.п. Гидроторф, ул. Больничная, д.12 "А"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта выполненных работ в течение 15 банковских дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ДПТД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"
Адрес местонахождения
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,
606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16
Кол-во: 1.000
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