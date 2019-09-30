Поставка запасных частей и расходных материалов к станкам и стендам (УСЛ 118)

Условия договора

Условия оплаты и доставки

1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика. 3. Доставка осуществляется силами поставщика ежемесячно партиями по предварительной заявке, направляемой поставщику.