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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов к станкам и стендам (УСЛ 118)

    Поставка запасных частей и расходных материалов к станкам и стендам (УСЛ 118)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114271Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    114271

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов к станкам и стендам (УСЛ 118)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.09.2019 08:54

    Документация процедуры

    _Проект_без_суммы.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_(доставка_поставщиком).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов к станкам и стендам (УСЛ 118)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 114271Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов к станкам и стендам (УСЛ 118)

    Начальная цена

    69 538,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка). Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2.Доставка и разгрузка за счет поставщика. 3. Доставка осуществляется силами поставщика ежемесячно партиями по предварительной заявке, направляемой поставщику.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хомут червячный NORMA TORRO 150-170/9ММ сталь оцинкованная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Шланг трудновоспламеняемый RH-Clip Spark 16ММ 90282"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Муфта изолирующая монолитная ИММ-26.7-1.6-У Базалит-М с искроразрядником HGS100Ex ТУ 2312-007- 95956497-2011"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Таль ручная шестеренная ТРШБМ-1.0 1Т 6М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Изделие для вентиляционных систем Переходник напорный OL2-160/SP для вентиляторов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Части запасные и принадлежности одоризаторов ЗИП (2.599.519 зИ) к блоку одоризации БО-М-01"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Части запасные и принадлежности одоризаторов Устройство дозирующее АЯД 2.959.042 блока одоризации БО-М ТУ 3696-034-00153672-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть Колесо червячное 80-6-01Б на таль ручную передвижную червячную 8т ТУ 24.00.4912-2007"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть Пружина 80-5-04 на таль ручную передвижную червячную 8т"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Запасная часть Собачка 20-8-03 на таль ручную передвижную червячную 8т"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Запасная часть Червяк 80-6-01Г на таль ручную передвижную червячную 8т"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Запасная часть Шайба тормоза 80-6-09АПМ на таль ручную передвижную червячную 8т"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Комплектующее изделие Воронка воздухоприемная PV-160/SP с магнитным держателем"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Изделие для вентиляционных систем Удлинитель коаксиальный Стандарт 01.01.003.000 раструбное соединение 60х100-500ММ ТУ 5263-001-35468656-2016"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Запасная часть Линза красная S3-1045 1.5" для лазерного гравировального станка Trotec speedy 300 C12 85973 ТР ТС 010/2011"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Запасная часть Ремень зубчатый оси Y S3-1045 TN 1.5ММ для лазерного гравировального станка Trotec Speedy300 C12 90004 ТР ТС 010/2011"

    Кол-во: 1.000

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